Stand: 18.09.2024 18:43 Uhr Lübz: 29-Jähriger aus der Elde gerettet

Ein 29-Jähriger ist aus der 17 Grad kalten Elde bei Lübz gerettet worden. Eine Bootsbesatzung hatte den nackten und verwirrten Mann bemerkt und ihn auf ihr Boot aufgenommen. Die Retter haben ihn zunächst versorgt und dann zur Schleuse nach Lübz gebracht. Vermutlich stand der Mann unter Drogeneinfluss, so die Wasserschutzpolizei. Er wurde in eine psychiatrische Klinik in Röbel gebracht.

