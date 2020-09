Stand: 29.09.2020 08:53 Uhr - NDR 1 Radio MV

Nahverkehr in Schwerin soll für Schüler kostenlos werden

In der Landeshauptstadt Schwerin sollen alle Schüler vom kommenden Jahr an kostenlos den Nahverkehr nutzen können - auch in der Freizeit. Das haben die Stadtvertreter am Montagabend beschlossen. Doch woher die dafür nötigen zwei Millionen Euro kommen sollen, ist noch unklar.

Teurere Parktickets reichen nicht zur Finanzierung

Eine Möglichkeit zur Finanzierung sind teurere Parktickets auf den sieben Parkplätzen, die das städtische Nahverkehrsunternehmen bewirtschaftet. Weil das aber nicht reicht, um die Kosten aufzufangen, wird Oberbürgermeister Rico Badenschier (SPD) Widerspruch einlegen gegen den Beschluss der Kommunalpolitiker, hat er angekündigt.

Kosten müssen laut Kommunalverfassung gedeckt sein

Die Kommunalverfassung schreibt es so vor: Zieht ein Beschluss Kosten nach sich, muss klar sein, woher das Geld kommt. Sollte sich das in diesem Fall noch klären, etwa durch eine landesweit einheitliche Lösung, wäre der Weg frei für einen kostenfreien Nahverkehr für Schüler in Schwerin.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 29.09.2020 | 10:00 Uhr