NSU-Ausschuss befragt Verfassungsschützer Stand: 16.10.2020 04:52 Uhr Was wusste der Verfassungsschutz von den Aktivitäten des rechtsextremen NSU? Der Untersuchungsausschuss des Landtags will heute dazu drei hohe Beamte des Verfassungsschutzes befragen.

Gleich zwei frühere Präsidenten des Bundesverfassungsschutzes sind vor den Ausschuss geladen - Heinz Fromm sowie Hans-Georg Maaßen, der wegen einer offenbar laxen Haltung zu rechtsextremen Einstellungen in den Ruhestand geschickt wurde. Befragt wird auch der ehemalige Chef des Landesverfassungsschutzes Elmar Ruhlich. Er musste bereits 2001 gehen, mutmaßlich, weil seine Behörde Informanten in der rechtsextremen Szene nicht im Griff hatte.

NSU ermordete Mehmet Tugut in Rostock

Den drei 2011 aufgeflogenen Mitgliedern des NSU werden zehn Morde zur Last gelegt - unter anderem der Mord an Mehmet Turgut 2004 in Rostock. Auch zwei Überfälle auf die Sparkasse Stralsund gehen auf ihr kriminelles Konto. Der Ausschuss des Landtags geht auch der Frage nach, ob der NSU Unterstützter in Mecklenburg-Vorpommern hatte. Die AfD-Fraktion will von den ehemaligen Verfassungsschutzbeamten unter anderem wissen, warum Akten vernichtet wurden und warum der Verfassungsschutz in Sachen NSU so wenig auskunftsfreudig sei, sagte der Obmann der AfD im Untersuchungsausschuss, Bert Obereiner.

