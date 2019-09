Stand: 10.09.2019 15:44 Uhr

Mordfall Maria: Anwalt hat Revision eingereicht

Nach der Verurteilung von zwei Männern wegen Mordes an der 18-jährigen Maria aus Zinnowitz muss sich der Bundesgerichtshof mit dem Fall beschäftigen. Der Anwalt des älteren Täters hat Revision gegen das Urteil eingereicht. Zu NDR 1 Radio MV sagte er, er sehe Fehler in dem Urteil. Deshalb habe er die Revision in Karlsruhe eingelegt.

Begründung folgt, wenn schriftliches Urteil vorliegt

Eine Begründung will der Anwalt dann abgeben, wenn ihm das schriftliche Urteil vorliegt. So lange bleibe sein Mandant in Untersuchungshaft. Mit einer Entscheidung des BGH rechne er in einigen Monaten. Die Staatsanwaltschaft hatte bereits gestern erklärt, nicht in Revision gehen zu wollen.

Langjährige Haftstrafen und psychiatrischer Maßregelvollzug

Am vergangenen Freitag hatte das Landgericht Stralsund den 21-Jährigen sowie einen 19-Jährigen wegen Mordes verurteilt, weil diese im März die 18-jährige Maria gemeinschaftlich getötet hatten. Der 21-Jährige bekam eine lebenslange Haftstrafe. Das Gericht stellte bei ihm eine besondere Schwere der Schuld fest. Eine vorzeitige Haftentlassung ist damit so gut wie ausgeschlossen. Der 19-Jährige wurde zu einer zwölfjährigen Jugendhaftstrafe und der Unterbringung in einer psychiatrischen Haftklinik verurteilt.

