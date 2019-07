Stand: 18.07.2019 06:01 Uhr

Mittelalterliche Skelette bei Bauarbeiten entdeckt

In Stralsund wurde bei Bauarbeiten in der Tribseer Vorstadt ein mittelalterlicher Friedhof mit etwa 100 Skeletten entdeckt. Derzeit sind Archäologen auf der Baustelle, um die Funde zu bergen. Anschließend sollen sie untersucht und dokumentiert werden, so Landesarchäologe Detlef Jantzen in Schwerin. Ersten Erkenntnissen zufolge handelt es sich um den Friedhof des einstigen Klosters Mariakron, das im Zuge der Reformation aufgelöst wurde. Nach Angaben der Stadt entstehen auf dem Gelände Wohnungen.

Funde sollen zur Auswertung ins Depot

Anwohner und Augenzeugen berichten von großen Säcken, in denen die Skelette gesammelt und verstaut wurden. Einige der menschenlichen Überreste waren beschädigt und unvollständig, so waren beispielsweise die Schädel eingeschlagen. Die Skelette seien in tieferen Schichten noch unversehrt, so Jantzen. In den oberen Erdschichten seien nur wenige Knochen gefunden worden, dort sei die Erde in den vergangenen Jahrhunderten bewegt worden, so Jantzen. Er bezeichnete die Arbeit vor Ort als "kulturgeschichtliche Aufgabe". Die Knochen, bei denen eine Auswertung möglich ist, sollen im Depot gelagert werden.

Die Geschichte hinter der "Gretchentragödie"

Gerüchte, nachdem das historische Vorbild hinter Goethes Gretchenfigur dort begraben gewesen sein könnte, wies der Landesarchäologe zurück. Die Kindsmörderin Maria Flint soll 1765 von einem schwedischen Offizier bedrängt und nach dem Tod ihres Kindes schließlich enthauptet worden sein. Ihr Schicksal griff Johann Wolfgang von Goethe mit der Figur des Gretchens im "Faust" auf.

