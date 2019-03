Stand: 28.03.2019 11:30 Uhr

Missbrauchsprozess: Fünf Jahre Haft für Großvater

Vor dem Landgericht Stralsund ist am Donnerstag ein 76-jähriger Mann zu fünf Jahren Haft verurteilt worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass sich der Mann über mehrere Jahre hinweg an seinen heute neun, zwölf und 14 Jahre alten Enkelinnen verging.

Entschädung für Enkelkinder

Verurteilt wurde der Mann wegen schweren sexuellen Missbrauchs in vier Fällen und sexuellen Missbrauchs in 17 Fällen. Insgesamt waren ihm 60 Taten vorgeworfen worden, aber die drei Mädchen konnten sich nicht mehr detailliert an alle Vorfälle erinnern. Zusätzlich zu der Freiheitsstrafe muss der Verurteilte insgesamt 22.000 Euro Entschädigung an die Kinder zahlen.

Großvater weist Vorwürfe weiter zurück

Während der Urteilsverkündung schwieg der Angeklagte, wie schon während des gesamten Prozesses. Dadurch mussten seine drei Enkeltöchter in den Zeugenstand und im Prozess ihre Aussagen wiederholen. Das jüngste Kind soll beim ersten Übergriff sechs Jahre alt gewesen sein. Die heute Neunjährige hatte sich im vergangenen Jahr nach der Teilnahme am Präventionsprojekt "Mein Körper gehört mir" ihren Eltern offenbart. Dabei kam auch der Missbrauch ihrer Schwestern ans Licht.

Die Staatswanwaltschaft hatte sechs Jahre Haft gefordert, die Verteidigung hatte auf Freispruch plädiert. Das Urteil ist noch nichts rechtskräftig.

