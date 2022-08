Marine statt Kreuzfahrt: Bund übernimmt MV-Werft Rostock Stand: 01.08.2022 05:20 Uhr Nach der Insolvenz der MV-Werften ist der Standort in Rostock-Warnemünde in der Hand des Staates. Die Deutsche Marine will das Gelände als Reparaturstützpunkt für ihre Schiffe nutzen.

An der Warnow wird damit eine weitere Außenstelle des Hauptarsenals der Marine in Wilhelmshaven entstehen. Und das in Sichtweite des Marinekommandos in Hohe Düne. Auf dem 65 Hektar großen Werftgelände sollen Marineschiffe gewartet und repariert werden, heißt es.

Werften in MV: Die Pläne der Marine und die Suche nach Fachleuten Die Übernahme der Werft in Warnemünde durch die Marine stellt den Standort vor neue Herausforderungen.

500 Arbeitsplätze: Stellenvergabe läuft

Ziel sei es, dass das Marinearsenal dort sehr schnell die ersten Schiffe der Marine instand setzen kann. Relativ kurzfristig sollen dort 500 Arbeitsplätze gesichert beziehungsweise geschaffen werden. Entsprechende Bewerbungs- und Auswahlverfahren seien im Gange. Ab sofort haben bereits ein Kernteam und die Azubis der MV-Werften die Bundeswehr als neuen Arbeitgeber, so die IG Metall.

Material für Kreuzfahrtschiff muss geräumt werden

Auf dem Gelände befinden sich noch mehr als 17.000 Tonnen Stahl, die bereits für ein Kreuzfahrtschiff vorbereitet wurden. Erster Arbeitsschritt sei, dass dieser "Nachlass" der MV-Werften schnellstmöglich entsorgt wird. Das Wirtschaftsministerium in Schwerin teilte mit, dass auf der Werft auch andere Unternehmen tätig werden könnten. So gebe es Interesse eines Unternehmens, das dort Offshore Plattformen produzieren könnte.

