Stand: 08.05.2022 17:40 Uhr Malchow: Triebwagen erfasst Pkw

An einem unbeschrankten Bahnübergang in der Nähe von Malchow hat am Sonntagnachmittag ein Triebwagen der ODEG einen Pkw erfasst. Der 34 Jahre alte Autofahrer wurde nach Angaben der Polizei schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Triebwagen und am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von 50.000 Euro, so die Polizei | 08.05.2022 17:40