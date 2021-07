Stand: 24.07.2021 08:23 Uhr Malchow: Feuer auf Fahrgastschiff "Müritz"

Innerhalb kurzer Zeit hat es am Freitagabend in Malchow zweimal gebrannt. In der ehemaligen Tuchfabrik in der Bergstraße setzten unbekannte Täter vermutlich eine Matratze in Brand. Das Feuer griff auf das Gebäude über, konnte jedoch gelöscht werden. Im Maschinenraum des Fahrgastschiffes "Müritz", das am Fahrgastanleger Kloster Malchow festgemacht war, brach aus bisher unbekannter Ursache ein weiterer Brand aus. Der 52-jährige Eigner des Schiffes erlitt leichte Verletzungen, als er das heiße Deck des Schiffes betrat. Der Freiwilligen Feuerwehr gelang es, auch diesen Brand zu löschen. Der Schaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt.| 24.07.2021 08:21