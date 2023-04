Stand: 27.04.2023 11:51 Uhr Malchin: 30. Mecklenburger Motorradtreffen

Am Donnerstag reisen die ersten Teilnehmer für das 30. Mecklenburger Motorradtreffen an. Bis Sonntag dreht sich rund um die Waldarena in Malchin alles um Motorräder, Quads, aber auch um Mopeds und Roller. Höhepunkt ist am Sonnabend die Ausfahrt um den Kummerower See. Daran sollen rund 1.000 Maschinen teilnehmen. Anschließend ist unter anderem eine Freestyle Motocross Show geplant.

