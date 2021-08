Mahnwache für Geburtsstation am Crivitzer Krankenhaus Stand: 25.08.2021 05:22 Uhr Ein dreiviertel Jahr nach der Rekommunalisierung des Crivitzer Krankenhauses gibt es noch kein Konzept für eine Geburtenstation. Das kritisierte die örtliche Bürgerinitiative bei einer Mahnwache.

Noch immer ist nicht klar, ob und wann wieder eine Geburtenstation am Krankenhaus in Crivitz (Landkreis Ludwigslust-Parchim) eröffnet. Rund 70 Crivitzer haben am Dienstagabend bei einer Mahnwache auf Antworten gehofft. Eine Bürgerinitiative hatte unter anderem Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) eingeladen.

Eingeladene Politiker kamen nicht

Neben Schwesig waren auch Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) und der Landrat von Ludwigslust-Parchim, Stefan Sternberg (SPD), eingeladen. Alle drei Entscheidungsträger hatten mehrfach versprochen, dass wieder eine Geburtenstation eröffnet werden wird. Keiner der drei erschien am Dienstagabend. Stattdessen kamen andere Vertreter mehrerer Parteien.

Initiative drängt auf Zukunftskonzept

Die Mitglieder der Bürgerinitiative drängen: Ein dreiviertel Jahr nach der Rekommunalisierung liege immer noch kein Konzept für die Zukunft des Krankenhauses mit Geburtenstation vor. Sie würden nur immer wieder vertröstet, heißt es. Die Vertreter aller Parteien erklärten, sich für den Wiederaufbau der Station einzusetzen - wenn sie denn im September in den nächsten Landtag gewählt werden. Das reicht der Bürgerinitiative nicht: Als nächstes wollen sie in einigen Wochen vor der Staatskanzlei demonstrieren.

