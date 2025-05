Stand: 12.05.2025 08:37 Uhr Rostocker Basketballverein sucht 100 Trainer

Der Basketballverein "Rostock Seawolves e.V." spielt nicht nur mit seiner Profimannschaft in der 1. Basketball-Bundesliga, er setzt seit Jahren auch intensiv auf Kinder- und Jugendarbeit. Bislang hat sich dieses Engagement auf die Stadt und den Landkreis Rostock beschränkt. Doch nun wollen die Rostocker "expandieren" - mit dem neu gegründeten Verein "Basketball macht Schule".

"Wir wollen den Basketballsport an jede Schule in Mecklenburg-Vorpommern bringen - auch dorthin, wo es bislang noch keine Vereine gibt", sagt Seawolves-Vorstand André Jürgens, der ebenfalls Vorstandsvorsitzender des Vereins "Basketball macht Schule" ist. Dafür sucht der Verein nun 100 Trainer und Trainerinnen im gesamten Bundesland, die regelmäßig eine oder mehrere Schul-AGs leiten. "Wer Sport und insbesondere Basketball liebt, Spaß an der Arbeit mit Kindern hat und wöchentlich Zeit für eine AG findet, ist bei uns genau richtig", erklärt Jürgens. Das Angebot richtet sich dabei ausdrücklich nicht nur an ausgebildete Trainer, sondern an alle, die Freude an Sport und der Arbeit mit Kindern haben.

Start mit 90.000 Euro Spenden

Der neu gegründete Verein verfolgt das Ziel, Kinder frühzeitig für Bewegung zu begeistern und ihnen spielerisch die Grundlagen des Basketballs zu vermitteln. Um nun in ganz Mecklenburg-Vorpommern Sport anbieten zu können, hatte der Verein zuletzt Spenden in Höhe von 90.000 Euro gesammelt, heißt es. Hintergrund der Initiative ist unter anderem ein wachsendes Bewegungsdefizit bei Kindern, das sich nicht zuletzt in den vergangenen Jahren durch die Pandemie noch verstärkt hat. Studien zeigen: Viele Kinder erreichen nicht mehr die empfohlenen 60 Minuten körperliche Aktivität pro Tag. Vereine wie "Basketball macht Schule e.V." wollen diesem Trend aktiv entgegenwirken.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 12.05.2025 | 12:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock