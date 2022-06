MV-Werften: Transfergesellschaft soll verlängert werden Stand: 09.06.2022 12:44 Uhr Die Landesregierung in Schwerin will die Transfergesellschaft für die rund 1.500 Mitarbeiter der insolventen MV-Werften bis Ende Oktober verlängern. Über einen entsprechenden Vorschlag hat das Kabinett heute auf einer Sondersitzung beraten.

Ein kleiner Lichtblick für die verbliebenen Mitarbeiter der insolventen MV-Werften: Die Landesregierung in Schwerin hat am Donnerstag in einer Sondersitzung die Bereitstellung von weiteren 10,3 Millionen Euro aus dem MV-Schutzfonds beschlossen. Mit dem Geld kann die Transfergesellschaft, in der die Mehrzahl der einst rund 3.000 Werftarbeiter untergekommen und so vor Arbeitslosigkeit bewahrt worden ist, bis Ende Oktober weitergeführt werden.

Die bisherige Finanzierung wäre Ende Juni ausgelaufen. Von der Verlängerung werden laut Landesregierung nun knapp 1.500 Beschäftigte profitieren. Andere Mitarbeitenden hätten bereits neue Jobs gefunden. 300 Werftarbeiter, die bereits zwölf Monate in der Transfergesellschaft sind, müssen diese allerdings jetzt verlassen.

Interessenten für Standorte in Wismar und Rostock

Den Angaben zufolge gibt es ernsthafte Übernahmeinteressenten für die Werft-Standorte in Wismar und Rostock-Warnemünde und damit laut Schwesig Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) gute Aussichten, dass es dort "solide weitergeht". An Wismar sei das Rüstungsunternehmen ThyssenKrupp Marine Systems aus Kiel interessiert. In Rostock wolle die Marine ein eigenes Arsenal für Schiffswartung und -reparaturen errichten.

Das Werftgelände in Stralsund war nach der Insolvenz der MV-Werften im Januar von der Stadt übernommen worden, um dort einen maritimen Gewerbepark zu entwickeln. Bevor das Geld für die Transfergesellschaft fließen kann, müssen die zuständigen Gremien des Landtages noch ihre Zustimmung geben.

