MV Werften: Geschäftsführung kündigt Insolvenzantrag an Stand: 10.01.2022 12:03 Uhr Dramatische Wende im Ringen um die finanziell angeschlagenen MV Werften: Die Geschäftsführung hat in einer internen Mitteilung einen Insolvenzantrag angekündigt. Am Nachmittag berät der Finanzausschuss des Landes in einer Sondersitzung darüber, wie es weitergeht.

Die Informationen über eine bevorstehende Insolvenz der MV Werften verdichten sich. Die Geschäftsleitung hat diesen Schritt den Mitarbeitenden gegenüber bereits intern angekündigt, heute soll dementsprechend die Zahlungsunfähigkeit beantragt werden. "Ein bitterer Tag für uns alle, aber wir müssen dieser Tatsache ins Auge schauen", heißt es in der Mitteilung. Eine Insolvenz müsse aber nicht das endgültige Ende bedeuten - das könne auch bedeuten, dass es weitergeht.

Weitere Informationen MV Werften: Genting übt Druck auf Land und Bund aus Beim Ringen um die finanziell angeschlagenen MV Werften sieht Genting Bund und Land in der Verantwortung. mehr

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bekommen vorerst keinen Lohn

Die rund 2.000 Mitarbeitenden der drei Werftstandorte in Mecklenburg-Vorpommern bekommen aller Voraussicht nach keinen Dezember-Lohn. Die MV Werften hatten am vergangenen Freitag erklärt, man könne die Löhne nicht zahlen - ein klares Zeichen dafür, dass dem Unternehmen das Geld ausgegangen ist. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen erst einmal bei der Arbeitsagentur Insolvenzausfall-Geld beantragen. Vieles könnte dann von einem möglichen Insolvenzverwalter abhängen, und davon, wie er das Unternehmen weiterführen will.

Weitere Informationen MV-Werften: Lohn- und Gehaltszahlungen verschoben Das hat die Unternehmensleitung auf einer Belegschaftsversammlung in Wismar mitgeteilt. mehr

Finanzausschuss tagt, IG Metall ruft Mitgliederversammlung ein

In einer Sondersitzung berät der Finanzausschuss des Landtags um 16 Uhr über das weitere Vorgehen. Zeitgleich will die IG Metall ihre Mitglieder über die Lage informieren. Der Werften-Eigentümer Genting Hongkong hatte zuletzt bei den Verhandlungen Druck auf den Bund und das Land ausgeübt. Genting hatte am Sonntag an Bund und Land appelliert, ihre ablehnende Haltung bei der Freigabe von Geldern für die Fertigstellung des Schiffs "Global 1" zu überdenken. Bund und Land fordern hingegen eine höhere finanzielle Beteiligung des Unternehmens, um die Werften zu retten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 09.01.2022 | 16:00 Uhr