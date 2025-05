Stand: 07.05.2025 13:04 Uhr Carport und Autos in Brand: Angeklagter in Schwerin verurteilt

Vor dem Schweriner Landgericht ist ein 33-jähriger Mann wegen fahrlässiger Brandstiftung verurteilt worden. Ende November vergangenen Jahres soll er ein Feuer in einem Carport gelegt haben. Das Feuer breitete sich auf zwei Autos und das Carport aus. Auch das angrenzende Mehrfamilienhaus in der Schweriner Werdervorstadt wurde dabei beschädigt. Verletzt wurde niemand. Insgesamt ist laut Gericht ein Schaden von etwa 200.000 Euro entstanden. Der Mann war außerdem vorbestraft. Das Gericht hat Anfang der Woche eine Freiheitsstrafe von sieben Monaten verhängt. Die Strafe wird auf Bewährung ausgesetzt. Der 33-Jährige hatte die Tat gestanden und sich entschuldigt. Er hatte ausgesagt, dass er an jenem Tag ziellos umhergeirrt sei und sich aufwärmen und schlafen wollte. Deshalb habe er ein Feuer in einem Carport gemacht.

