Drogenfahnder in Wolgast erfolgreich

In Wolgast (Landkreis Vorpommern-Greifswald) hat die Polizei am Dienstagabend einen Drogendeal aufgedeckt. Zunächst hatten die Beamten einen vermeintlichen Drogenhandel in der Makarenkostraße beobachtet. Danach kontrollierten sie den Käufer und fanden bei ihm wie vermutet auch Betäubungsmittel. Später konzentrierten sich die Maßnahmen dann auf den Verkäufer. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Stralsund durchsuchten die Beamten die Wohnung des Tatverdächtigen. Dort fanden sie dann diverse Betäubungsmittel in nicht geringer Menge, Verpackungsmaterial sowie Bargeld im unteren dreistelligen Bereich und beschlagnahmten das alles. Den Käufer erwartet nun ein Verfahren wegen des illegalen Besitzes von Betäubungsmitteln, der Verkäufer muss sich wegen des Verdachtes des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge verantworten.

