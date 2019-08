Stand: 15.08.2019 12:34 Uhr

MV-Ermittler schalten Kinderporno-Plattform ab

Cybercrime-Ermittler des Landeskriminalamts (LKA) in Mecklenburg-Vorpommern und der Staatsanwaltschaft Rostock sind Nutzern einer Internet-Plattform zum Austausch von Kinderpornografie auf die Spur gekommen. Die Plattform im Darknet wurde am Dienstag abgeschaltet, wie LKA und Staatsanwaltschaft heute mitteilten.

Deutscher, der eigenes Kind missbrauchte, festgenommen

Dort hatten im sogenannten Tor-Netzwerk mehrere hundert Nutzer Zugriff auf über 200.000 kinderpornografische Dateien. Etliche Nutzer aus verschiedenen Ländern seien identifiziert worden. In einem Fall handelt es sich laut LKA um einen deutschen Staatsangehörigen, der sein eigenes Kind sexuell missbraucht haben und auch anderen zum sexuellen Missbrauch angeboten haben soll. Der Mann wurde demnach festgenommen, wodurch ein weiterer Missbrauch verhindert worden sei. Nähere Angaben machten die Ermittler nicht.

Monatelange Ermittlungen

Dem Schlag gegen die Verdächtigen waren den Angaben zufolge mehrmonatige, teils internationale Ermittlungen vorausgegangen. Der Fokus habe sich auf den Plattform-Betreiber und die Nutzer gerichtet. Mit Hilfe des Bundeskriminalamtes konnte der Serverstandort der Plattform lokalisiert werden. Er wurde von einem Provider in Dubai vermietet, befand sich aber in einem Rechenzentrum in den Niederlanden. Der Server sei beschlagnahmt worden, hieß es weiter.

Anonymen Hinweis erhalten

Den ersten Hinweis auf die Plattform erhielt das LKA im Dezember 2017 anonym über die Onlinemeldestelle "Netzverweis.de". Die dort zu Kinderpornografie, Cybercrime und Extremismus eingehenden Hinweise werden vom LKA und den Polizeidienststellen im Land bearbeitet.

