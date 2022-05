Luftwaffe drängt russisches Militärflugzeug vor Rügen ab Stand: 03.05.2022 06:35 Uhr Ein russisches Aufklärungsflugzeug ist im internationalen Luftraum über der Ostsee Richtung Deutschland geflogen. Der Nachrichtenagentur dpa zufolge hat dies die deutsche Luftwaffe alarmiert.

Demnach ereignete sich der Vorfall bereits am Wochenende: Die russische Maschine sei über der Ostsee vor Rügen identifiziert worden. Als Reaktion stiegen am Sonnabend Eurofighter vom Fliegerhorst Rostock-Laage zu einem Alarmstart auf. Die sogenannte Alarmrotte aus den zwei deutschen Maschinen habe das russische Flugzeug im internationalen Luftraum weg von Deutschland begleitet.

Russische Flugzeuge in dänischem und schwedischem Luftraum

Ähnliche Vorfälle gab es zuvor auch in anderen Ländern. So bestellte Dänemark den russischen Botschafter zu einem Gespräch ins Außenministerium ein, nachdem ein russisches Militärflugzeug in den dänischen Luftraum eingedrungen war. Zudem war ein russisches Aufklärungsflugzeug unerlaubt in den schwedischen Luftraum geflogen. Schwedens Verteidigungsminister sprach von einem "völlig inakzeptablen Vorfall".

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 03.05.2022 | 06:30 Uhr