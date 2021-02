Ludwigslust-Parchim: Kitas ab 15. Februar wieder offen Stand: 05.02.2021 15:16 Uhr Die Kitas im Landkreis Ludwigslust-Parchim können vom 15. Februar an wieder normal öffnen. Derzeit müssen rund 9.500 Kinder zu Hause betreut werden.

Der Landkreis Ludwigslust-Parchim reagiert auf die rückläufigen Corona-Infektionszahlen und hebt die Einschränkungen im Kita-Betrieb zum 15. Februar wieder auf. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass die Infektionszahlen nicht wieder steigen, wie der Kreis am Freitag mitteilte. Am 25. Januar war das Betreuungsangebot auf eine Notbetreuung für Kinder von Eltern in systemrelevanten Berufen reduziert worden, weil die Sieben-Tage-Inzidenz auf über 150 gestiegen war.

Fast drei von vier Kita-Kindern werden zu Hause betreut

Mittlerweile liegt der Wert seit mehreren Tagen unter 100, am Donnerstag betrug er 94,9. Nach Kreisangaben müssen derzeit etwa etwa 9.500 Kinder zu Hause betreut werden - das sind rund 70 Prozent aller Kinder, die eine Kindertageseinrichtung besuchen. Eine Kita-Notbetreuung gibt es derzeit in den Landkreisen Vorpommern-Greifswald, Mecklenburgische Seenplatte und Ludwigslust-Parchim.

