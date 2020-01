Stand: 09.01.2020 10:05 Uhr - NDR 1 Radio MV

Leonie-Prozess: Lebenslange Haft für Stiefvater

Der 28-jährige Stiefvater der gewaltsam zu Tode gekommenen Leonie aus Torgelow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) muss ins Gefängnis. Das Landgericht in Neubrandenburg hat den Mann am Donnerstag unter anderem wegen Mordes durch Unterlassen und Misshandlung von Schutzbefohlenen zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt.

Gericht folgt Antrag der Staatsanwaltschaft

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass Leonie nicht durch einen Treppensturz so schwer verletzt wurde, dass sie an den Folgen starb. Die Gerichtsmedizin habe diesen Sturz ausschließen können. Es wurde vielmehr festgestellt, dass das Mädchen durch stumpfe, massive Gewalteinwirkungen zu Tode gekommen ist. Dafür sei der 28 Jahre alte Stiefvater zur Verantwortung zu ziehen. Der Richter machte zudem deutlich, dass sich auch die Mutter von Leonie "durch Wegsehen" strafbar gemacht habe. Mit dem Urteil folgte das Gericht dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Die Verteidigung ist bis zum Schluss von einem Treppensturz ausgegangen und hatte eine deutlich mildere Strafe gefordert.

Leonie starb vor knapp einem Jahr

Das Mädchen war am 12. Januar 2019 tot in der Wohnung der Mutter und ihres Lebensgefährten in Torgelow gefunden worden. Experten hatten zahlreiche schwere Verletzungen und Knochenbrüche bei Leonie und ihrem damals zwei Jahre alten Bruder festgestellt.

