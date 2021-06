Landtagswahlprogramm: FDP will "Digitalisierungsturbo" zünden Stand: 12.06.2021 14:31 Uhr Dreieinhalb Monate vor der Landtagswahl im september will die FDP in Mecklenburg-Vorpommern ihr Wahlprogramm verabschieden. Auf einem digitalen Parteitag beraten die Delegierten über Inhalte. Im Mittelpunkt steht dabei die Digitalisierung.

Von einem "Digitalisierungsturbo", der gezündet werden müsse, sprach FDP-Landeschef Renè Domke. In vielen Bereichen liege Mecklenburg-Vorpommern im Bundesvergleich hinten und in der Corona-Pandemie sei dies besonders deutlich zutage getreten, sagte Domke. "Um wie vieles besser wären wir durch die Lockdowns gekommen, hätten wir Unterricht, Heimarbeit, Aus- und Fortbildung und Behördengänge oder auch Arzttermine digital durchführen können", so der Spitzenkandidat der Liberalen in Mecklenburg-Vorpommern.

Mehr Innovation, weniger Bürokratie

Ein weiterer Schwerpunkt im Wahlprogramm der FDP ist die Bildung. Es soll eine Unterrichtsgarantie an den Schulen geben und Vorsorge getroffen werden, dass künftig ausreichend Pädagogen an den Schulen unterrichten. Domke forderte angesichts einer im Bundesvergleich weiterhin geringen Wirtschaftskraft im Nordosten neue politische Weichenstellungen. "Wir brauchen eine Wirtschaftsoffensive, die auf mehr Innovation setzt, auf mehr Bruttowertschöpfung, auf mehr Gründungen, aber auf weniger Bürokratie und Belastung", so der FDP-Landeschef.

Die FDP war bei den beiden vorhergehenden Landtagswahlen jeweils deutlich an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert. Umfragewerte im Land von zuletzt sechs Prozent schüren aber bei den Liberalen die Hoffnung, die Rückkehr in das Landesparlament zu schaffen.

