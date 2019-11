Stand: 15.11.2019 13:38 Uhr

Landtag MV feiert 25 Jahre Landesverfassung

Mit einer Feststunde hat der Landtag am Freitagvormittag den 25. Geburtstag der Landesverfassung von Mecklenburg-Vorpommern gefeiert. Festrednerin im Plenarsaal war die ehemalige Präsidentin des Deutschen Bundestages, Rita Süssmuth. In ihrer fast einstündigen Rede blickte Süssmuth (CDU) immer wieder auf den Prozess der deutschen Einigung zurück und betonte den Wert der Verfassung

Süssmuth: Es kommt auf die Umsetzung an

Es komme vor allem auf die Umsetzung an, so die CDU-Politikerin. "Das, was aufgeschrieben wurde, ist besser als das, was wir verwirklichen", sagte Süssmuth. Sie betonte den Wert der Freiheit, der auch Respekt und Rücksicht einschließe. "Seien wir achtsam gegenüber dem Anderen", sagte die 82-Jährige. "Unsere Freiheit endet dort, wo sie die Freiheit des Anderen verletzt." Zu bedenken gelte stets, dass auch der Andere Recht haben könnte. Das falle Politikern manchmal schwer. Die Landtagsabgeordneten rief sie dazu auf, die Kommunen nicht zu vergessen. Von dort gehe die Demokratie aus.

Hesse: "Grundwerte nicht selbstverständlich"

Die Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern trat auf den Tag genau vor 25 Jahren in Kraft. Eine Kommission hatte sie zuvor von 1991 bis 1993 mehr als zwei Jahre lang erarbeitet. Auch Bürger hätten sich mit mehr als 600 Zuschriften beteiligt, so Landtagspräsidentin Birgit Hesse (SPD) im Plenarsaal des Schweriner Schlosses. Die Landesverfassung sei bislang nur fünfmal geändert worden. Das zeige auch, wie gut sie gelungen sei. Ihre Grundwerte seien nicht selbstverständlich. Der 25. Geburtstag sollte deshalb auch Anlass sein, aktiv für diese einzustehen, so Hesse. Die Landesverfassung soll laut Präambel dazu dienen, die Würde und Freiheit der Menschen sowie den wirtschaftlichen Fortschritt aller zu sichern, die Schwachen zu schützen und die natürlichen Grundlagen des Lebens zu erhalten.

