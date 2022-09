Stand: 09.09.2022 16:56 Uhr Landkreis Rostock: Angepasster Corona-Impfstoff ab Dienstag

Neue Impfstoffe gegen das Coronavirus kommen Anfang der kommenden Woche im Impfzentrum des Landkreises Rostock am Flughafen Rostock-Laage an. Laut Verwaltung stehen von Dienstag an fast 500 Dosen von Biontech/Pfizer und Moderna zur Verfügung. Die angepassten Impfstoffe sollen sowohl gegen die ursprüngliche Form des Coronavirus als auch gegen den Omikron-Subtyp BA1 wirken. | 09.09.2022 16:56

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 09.09.2022 | 18:30 Uhr