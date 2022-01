Landkreis Rostock: ASP-Quarantäne wird frühzeitig aufgehoben Stand: 12.01.2022 15:40 Uhr Die Restriktionen für Schweinehalter in der Region Lalendorf werden vorzeitig aufgehoben. Im November war die Afrikanische Schweinepest in einem Mastbetrieb nachgewiesen worden.

Die Handelsbeschränkungen im Schweinepestsperrbezirk Lalendorf im Landkreis Rostock werden vorzeitig zum Ende der Woche aufgehoben. In der Region war Mitte November der erste Fall von Afrikanischer Schweinepest (ASP) in einem Haustierbestand festgestellt worden. Damit enden die daraus resultierenden Einschränkungen einen Monat eher, als es der EU-Durchführungsbeschluss vorschreibt. Der sieht eine Quarantäne von drei Monaten zwingend vor. Somit können bereits ab 15. Januar alle betroffenen rund 20 Schweinehalter im Sperrbezirk wieder uneingeschränkt Tiere verkaufen oder aus anderen Regionen einstallen.

Backhaus fordert Krisenmanagement

Die Schutzmaßnahmen hatten zuletzt zu erheblichen Absatzschwierigkeiten geführt. In der Folge waren Ställe überbelegt. Das wiederum führte zu Tierschutzproblemen. Betroffen waren am Ende neben den Landwirten auch Schlachthöfe und Händler. Das habe die EU Kommission schließlich dazu veranlasst, die restriktiven Maßnahmen vorzeitig aufzuheben, so Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD). Gleichzeitig forderte er eine - so wörtlich - führende Hand in Berlin. Obwohl bislang kein weiterer ASP Fall festgestellt wurde, sei die Gefahr eines neuerlichen Ausbruchs nicht gebannt. Insofern sei ein angepasstes nationales Krisenmanagment dringend geboten, heißt es.

ASP bei Wildschweinen

In dem von ASP betroffenen Mastbetrieb in Lalendorf wurden nach dem Infektionsnachweis 4.000 Tiere vorsorglich getötet und entsorgt. Wie das für Menschen als ungefährlich geltende, für Schweine aber tödliche Virus in den Betrieb gelangte, ist bislang ungeklärt. Im November ist der Erreger zudem bei mehreren toten Wildschweinen im Nachbarkreis Ludwigslust-Parchim nachgewiesen worden. Mecklenburg-Vorpommern ist nach Brandenburg und Sachsen das dritte Bundesland, in dem die Tierseuche aufgetreten ist.

