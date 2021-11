Landkreis Mecklenburgische Seenplatte erreicht Warnstufe rot Stand: 19.11.2021 05:29 Uhr In einem dritten Landkreis in MV gilt von heute an die 2-G-Regel. Nach drei Tagen orange meldet der Kreis Mecklenburgische Seenplatte nun die Warnstufe rot. 2G gilt bereits in den Kreisen Rostock und Vorpommern-Rügen.

Drei Tage in Folge hatte der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte den Status "orange" ausgewiesen - deshalb gilt nun 2G. Das bedeutet, dass in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens nur noch Geimpfte und Genesene Zutritt haben. Zum Beispiel im Restaurant, im Theater oder im Fitness-Studio. Beherbergungsbetriebe, also Hotels und Pensionen, müssen dafür sorgen, dass es im Innenbereich eine Trennung geben muss zwischen Geimpften und Genesenen und Gästen, die nicht geimpft sind. Laut Corona-Landesverordnung geht es dabei um die Inanspruchnahme von Dienstleistungen und Wellnessangeboten.

Verschärfung droht

Ausgenommen von der 2-G-Regel sind nur Kinder unter 7 Jahren. Bis zum Alter von 17 Jahren müssen Kinder und Jugendliche einen negativen Corona-Test vorlegen. Nun, da der Kreis Mecklenburgische Seenplatte als erster im Land die Warnstufe rot erreicht hat, läuft erneut die Frist: Bleibt die Corona-Ampel auch in den nächsten drei Tagen auf rot, gilt die 2-G-Regel ab kommender Woche auch in weiteren Bereichen.

Impfungen möglich

In der Mecklenburgischen Seenplatte wird wieder geimpft. Ein mobiles Impfteam steht heute und morgen von 10 bis 18 Uhr im Bethaniencenter in Neubrandenburg bereit. Von Montag an wird dort ein fester Impf-Standort sein. Geimpft wird heute auch bis 18 Uhr am Neuen Markt in Waren und bis 17 Uhr in der ehemaligen Praxis Dr. Schneider in Malchin.

