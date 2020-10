Landesregierung berät Corona-Lage und Wirtschaftshilfen Stand: 27.10.2020 05:03 Uhr Angesichts steigender Corona-Fallzahlen wächst in der Landesregierung die Sorge. Heute beschließt das Kabinett die neuen Warnstufen und neue Hilfen für die Job-Sicherung.

von Stefan Ludmann, NDR 1 Radio MV Aktuell

Die rot-schwarze Landesregierung berät an diesem Dienstag erneut über die aktuelle Corona-Lage. In der vergangenen Woche hatte das Land sich gemeinsam mit Kommunen und Verbänden auf ein Ampel-System für Kreise mit hohen Infektionszahlen verständigt. Diese Warnstufen sollen jetzt Teil einer Verordnung werden und damit rechtlich bindend sein.

Schwesig: Jetzt verzichten, um Weihnachten feiern zu können

In der Landesregierung wächst angesichts der Corona-Fallzahlen die Sorge. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) meinte, die zweite Welle sei "wuchtig". Die Regierungschefin appellierte an alle, die Kontakte weiter einzuschränken. "Lieber jetzt im November mehr verzichten, damit wir dann Weihnachten alle zusammen in den Familien auch feiern können."

Ab Inzidenzwert 50 greift die Sperrstunde

Ihr Kabinett beschließt heute formal Maßnahmen, die ab Warnstufen von 35 und 50 Corona-Fällen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche gelten. Ab dem Warnwert 50 greift nach 23 Uhr eine Sperrstunde, öffentlich darf dann auch in Tankstellen kein Alkohol mehr verkauft werden. In den eigenen vier Wänden dürfen sich höchstens noch 15 Menschen aus zwei unterschiedlichen Haushalten treffen. Die Kreise können gezielt schärfere Maßnahmen ergreifen, einige wie Vorpommern-Greifswald oder Ludwigslust-Parchim haben das schon gemacht. Die Frage, was passiert, wenn die Fallzahlen die Marke 100 pro 100.000 Einwohner übersteigen, ist offen.

Opposition fordert stärkere Beteiligung des Landtags

Die Linksopposition kritisierte, dass das Land die Übersicht und den Kurs verloren habe. Jetzt gehe vieles auf die Landkreise über, da fehle die "Zentralstelle", so Fraktionschefin Simone Oldenburg. Wichtig seien jetzt vor allem mehr Testzentren, um schnell einen Überblick über die Pandemielage zu gewinnen. Oldenburg forderte erneut eine stärkere Beteiligung des Landtags. Das Parlament müsse "Grundsätzliches" in den Corona-Verordnungen debattieren und es müsse darüber abstimmen. So ließen sich auch Fehler leichter vermeiden. Auch AfD-Fraktionschef Nikolaus Kramer ist für "mehr Debatte" im Landtag. Kramer wiederholte, dass seine Fraktion die Corona-Maßnahmen ablehne und stattdessen auf die Selbsterverantwortung der Bürger setze.

Auch CDU fordert stärkere Debatte

Ebenso wie die Opposition will auch CDU-Fraktionschef Torsten Renz eine stärkere Rolle das Parlaments. Seine Fraktion habe dazu eine Expertenanhörung im Rechtsausschuss durchgesetzt, sagte Renz. Die Ergebnisse müssten abgewartet werden. Klar sei aber, dass eine stärkere Debatte die Akzeptanz der Maßnahmen in der Bevölkerung vergrößern könne. Weiter skeptisch zeigte sich die SPD. Fraktionschef Thomas Krüger erklärte, man sei "gesprächsbereit". Allerdings müsse die Regierung in der Pandemie weiter schnell reagieren können.

Winter-Stabilisierungsprogramm soll Arbeitsplätze sichern

Weil die Corona-Lage der Wirtschaft immer mehr zu schaffen macht, wird die Landesregierung auch neue Hilfen beschließen. Ein sogenanntes "Winter-Stabilisierungsprogramm" soll vor allem Arbeitsplätze sichern. Rund 130 Millionen Euro plant Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) dafür ein. Das Land will die zugesagten Hilfen des Bundes noch einmal aufbessern und ergänzen. Sind die Umsätze eines Unternehmens Corona-bedingt um 30 Prozent oder stärker gesunken, gibt es einen Zuschuss zu den Personalkosten. Der kann pro Stelle bis zu 1.000 Euro monatlich betragen. Firmen, die besonders viele Kredite abzahlen müssen, können ebenfalls mit Extra-Hilfen rechnen.

Auch Veranstaltungsbranche bekommt Hilfe

Gezielt geholfen werden soll auch der Veranstaltungsbranche. 45 Traditionsmärkte können bei Corona-bedingten Absagen mit Ausgleichszahlungen rechnen. Bei größeren Musikfestivals werden bis zu 95 Prozent der Sachausgaben erstattet. Veranstaltern, die in Hygienemaßnahmen investieren, werden maximal 75 Prozent aller Kosten erstattet. Kultur- und Unterhaltungsanbieter - auch sogenannte Kleinkünstler - bekommen bei Veranstaltungsabsagen wegen der Pandemie fast alle Ausgaben erstattet - genauer: 95 Prozent. Glawe sagte, es gehe darum, die heimische Wirtschaft "bestmöglich über die schwierige Zeit zu bringen". In der Vergangenheit gab es immer wieder Kritik, dass viele Corona-Hilfen als Kredite ausgezahlt würden. Diese Schuldenlast könnten viele Unternehmen nicht stemmen. Auch mit dem neuen Programm soll es wieder Corona-Darlehen geben. Anträge können Unternehmen mit weniger als 250 Beschäftigten stellen.

