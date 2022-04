Lässt Oldenburg die Corona-Zahlen an Schulen schönen? Stand: 07.04.2022 09:58 Uhr Bildungsministerin Simone Oldenburg (Die Linke) zeichnet seit Wochen nur ein unvollständiges Bild der Corona-Lage an den Schulen des Landes. In seinen Pressemitteilungen führt das Ministerium nur einen Bruchteil der Schülerinnen und Schüler auf, die wegen Corona zu Hause bleiben müssen. Das Thema hat am Vormittag auch im Landtag eine Rolle gespielt.

von Stefan Ludmann, NDR 1 Radio MV Aktuell

Statt die gesamte Corona-Belastung zu erfassen, macht das Ministerium eine eigene Rechnung auf. Es erwähnt in den regelmäßigen Mitteilungen zur Corona-Lage nur die Schüler und Schülerinnen, die wegen einer Quarantäne zu Hause bleiben müssen, weil sie Kontakt zu Infizierten hatten. Nicht in der Statistik aufgeführt werden dagegen die Schüler, die wegen einer Infektion zu Hause bleiben mussten.

Angegebene Zahlen geringer als tatsächliche

Die angegebene Corona-Belastung der Schulen wirkt dadurch deutlich niedriger als sie tatsächlich ausfällt. Das Ministerium verzichtet auch darauf, darüber zu informieren, dass es nur einen Teil der Corona-Belastung angibt. Am 29. März beispielsweise waren laut Ministerium etwa 3.000 Schüler in Quarantäne - das entspreche ungefähr 2,2 Prozent, so das Ministerium. Es unterschlägt aber, dass gleichzeitig fast 8.000 Schüler wegen einer Infektion in Isolation waren - der Anteil der zu Hause gebliebenen Kinder und Jugendlichen erhöht sich damit auf rund 11.000 oder gut 8 Prozent aller Schüler.

Erkrankte Kinder seien Sache des Sozialministeriums

Das Ministerium erklärte, man sei nur für die Distanz-Beschulung der Schüler in Quarantäne zuständig - deshalb werde auch nur diese Zahl angegeben. Kranke Schüler würden dagegen nicht der Schulpflicht unterliegen. Die Zahl der infizierten Kinder und Jugendlichen sei deshalb Sache des Gesundheitsministeriums, die Zahlen würden vom Landesamt für Gesundheit und Soziales angegeben.

Oldenburg bestätigte die Praxis am Vormittag auch in der Fragestunde des Landtages. "Kranke Kinder unterliegen nicht der Schulpflicht", sagte Oldenburg auf Anfrage des Grünen-Abgeordneten Hannes Damm. Die Angaben zu erkrankten Kindern sei Sache des Sozialministeriums. Damm wollte sich damit nicht zufrieden geben. Er beklagte mangelnde Transparenz. Es stelle sich auch die Frage, ob mit dieser Methode Zahlen geschönt werden sollen.

