LNG-Terminal vor Lubmin: Hält das Land Kritiker kurz? Stand: 07.11.2022 18:38 Uhr Der Starttermin für das LNG-Terminal in Lubmin könnte wegen Fehlern im Genehmigungsverfahren scheitern. Darauf hat die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hingewiesen. Sie fordert die Behörden auf, die Öffentlichkeit besser einzubinden.

von Stefan Ludmann, NDR 1 Radio MV Aktuell

In gut drei Wochen - Anfang Dezember - soll das erste private Flüssiggas-Terminal Deutschlands in Lubmin ans Netz gehen. Das Vorhaben wird als wichtiger Beitrag für eine sichere Gasversorgung gesehen. Wegen des Standorts am Greifswalder Bodden zwischen Rügen und Usedom gilt es als umweltrechtlich sensibel. Für das Groß-Projekt der Deutschen ReGas AG beginnt an diesem Dienstag die Beteiligung der Öffentlichkeit. Die Antragsunterlagen des Investors liegen im Staatlichen Umweltamt in Stralsund und im Amt Lubmin öffentlich aus - während der normalen Bürozeiten und in Papierform, in mehreren Aktenordnern. Einsicht ist nur nach vorheriger Terminabsprache möglich.

Umwelthilfe: Unterlagen müssen digital einsehbar sein

Die Deutsche Umwelthilfe findet diese Art und Weise unangemessen. Die Unterlagen müssten auch in digitaler Form zur Verfügung gestellt werden. Nur das erlaube einen umfassenden und schnellen Blick in das Mega-Projekt und sichere eine breite Beteiligung der Öffentlichkeit. Vorbild müssten die Nachbar-Bundesländer sein: Bei den geplanten LNG-Terminals in Niedersachsen und Schleswig-Holstein seien die Unterlagen auch digital einsehbar gewesen, erklärte der DUH-Klimaschutzexperte Constantin Zerger.

Kritik: Beteiligung der Zivilgesellschaft wird erschwert

Bei der DUH entsteht der Eindruck, dass Mecklenburg-Vorpommern auf der Bremse steht. Die rein analoge Auslegung erschwere die Beteiligung der Zivilgesellschaft oder mache sie sogar "gänzlich unmöglich", heißt es in einem Schreiben an das Staatliche Umweltamt in Stralsund. Zerger meinte auf NDR Anfrage, "offensichtlich soll hier eine Beteiligung der Öffentlichkeit sabotiert werden". Ein solch schwerer Verfahrensfehler könnte das gesamte Vorhaben gefährden.

"Wir werden sorgfältig alle rechtlichen Optionen prüfen, die wir haben", kündigte Zerger an. Die Genehmigung von Projekten durch öffentliche Behörden sei "schließlich kein Staatsgeheimnis". Zerger sieht auch Ministerpräsidentin Manuala Schwesig (SPD) in der Pflicht. Sie hatte sich mehrfach für das Projekt stark gemacht. Schwesig müsse dafür sorgen, dass die Antragsunterlagen auch elektronisch einsehbar sind.

Zwei-Wochen-Frist für Bedenken

Die Behörde beruft sich dagegen auf neue Gesetze, die den Ausbau von LNG-Terminals beschleunigen sollen. Aus dem Schriftverkehr mit der DUH ergibt sich, dass das Amt die Entscheidung der ReGas mitträgt, auf eine elektronische Veröffentlichung der Unterlagen zu verzichten. Auffällig ist, dass das Umweltamt und auch das Ministerium offenbar keinen großen Wert darauf legen, auf die Beteiligung der Öffentlichkeit hinzuweisen.

Kritiker haben von Dienstag an knapp zwei Wochen Zeit, ihre Bedenken einzureichen. Am 1. Dezember will die Deutsche ReGAs ans Netz gehen. Umweltminister Till Backhaus (SPD) hatte dem Investor ein zügiges Genehmigungsverfahren zugesichert, das allerdings auch vor Gericht Bestand haben müsse.

