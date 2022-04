Stand: 29.04.2014 09:47 Uhr Kritik an Sellerings Russland-Reise hält an von Stefan Ludmann

Trotz der sich weiter zuspitzenden Lage in der Ost-Ukraine hat Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsident Erwin Sellering (SPD) seine Wirtschaftsreise nach Russland begonnen. Die Maschine der Rossiya Airlines landete am Montag planmäßig gegen 12.30 Uhr in St. Petersburg. Der Regierungschef reist mit "kleinem Besteck" ohne große Wirtschaftsdelegation - er wird lediglich von der Protokollchefin der Staatskanzlei und der Leiterin für den Bereich "Europa und internationale Angelegenheiten" begleitet.

Rückendeckung vom Koalitionspartner

Die Kritik an Sellerings Reise wird lauter, es gibt aber auch Beifall für die Reise. Innenminister und CDU-Landeschef Lorenz Caffier ist sich ausnahmsweise einig mit der Linken: "Wir müssen im Gespräch bleiben", sagte Caffier im Gespräch mit dem NDR. Mit Blick auf die Wirtschaftsbeziehungen zu Russland und dessen umstrittener Rolle in der Ukraine-Krise sagte Caffier, man müsse "das eine vom anderen trennen". Ansonsten hätte das Land in der vergangenen Woche sich auch nicht für den russischen Investor Jussofow als neuen Eigner der Stralsunder Volkswerft entscheiden dürfen, so Caffier.

Auch Oppositionschef Helmut Holter (Die Linke) klopft dem Regierungschef auf die Schulter. Sellerings Russland-Reise sei richtig. "Es ist wichtiger miteinander zu reden als die Situation zu verschärfen bis es zur Eskalation kommt", sagte Holter. Er halte auch nichts von Sanktionen.

Grünenfraktionschef fordert Einsatz für deutsche Geiseln

Der Chef der Bündnisgrünen-Landtagsfraktion, Jürgen Suhr, warf Sellering vor, aus der gemeinsamen Linie der Europäischen Union auszuscheren. Unklug und falsch sei das, die EU bereite immerhin weitere Wirtschaftssanktionen vor. Sellering könne außerdem nicht in einer Lage, in der auch deutsche Geiseln festgehalten würden, Wirtschaftsbeziehungen zu Russland pflegen. Er hätte sich stattdessen für die Freilassung der gefangenen OSZE-Mitarbeiter einsetzen müssen. Der Generalsekretär des Landes-FDP, Johannes Weise, erklärte, Sellering müsse Stellung beziehen und Moskau unmissverständlich klar machen, dass Deutschland und Europa die derzeitige russische Außenpolitik scharf verurteilen.

Reise mit Auswärtigem Amt abgestimmt

Ein Regierungssprecher Sellerings sagte, die Reise sei noch am Wochenende mit dem Auswärtigen Amt abgestimmt worden. Die Aussage von dort sei: "Das kann man machen." Sellering sagte vor seinem Abflug, er wolle den Gesprächsfaden nicht abreißen lassen, die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Russland und Mecklenburg-Vorpommern seien eng. Die Reise diene zur Vorbereitung des von der Landesregierung für Ende September geplanten Russland-Tages, einer deutsch-russischen Wirtschaftskonferenz.

Treffen mit Altkanzler Schröder bei Nord-Stream-Empfang

Sellering trifft in St. Petersburg regionale Vertreters des Kreml. Er ist auch bei einem Wirtschaftsempfang der Ostsee-Pipeline-Firma Nord Stream dabei - sie gibt einen Empfang zu Ehren von Alt-Kanzler Gerhard Schröder (SPD). Schröder ist Chef des Aktionärsausschusses von Nord Stream. Sellering hat ihn erst vor wenigen Wochen am Rande eines Volleyball-Spiels des Schweriner SC in der Landeshauptstadt getroffen. Haupteigner von Nord Stream ist die russische Energiekonzern Gazprom. Der Empfang sollte um 19 Uhr Ortszeit - 17 Uhr deutscher Zeit - beginnen. Nord Stream wollte keine Details zur Gästeliste bekanntgeben. "Das ist ein privater Empfang", so ein Unternehmenssprecher. Laut Medienberichten war der russische Präsident Wladimir Putin unter der Gästen. Sellering wird schon am Dienstag gegen 16.30 Uhr in Berlin zurück erwartet. Erst im vergangenen Juni hatte eine Türkei-Reise Sellerings massive Kritik ausgelöst.

