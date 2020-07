Stand: 30.07.2020 10:32 Uhr - NDR 1 Radio MV

Kritik am Schulstart unter Corona-Bedingungen

Wenige Tage vor dem Schulstart wird die Kritik an den Plänen des Bildungsministeriums zum neuen Schuljahr lauter. Sowohl der Koalitionspartner CDU und als auch die Opposition fordern vor allem mehr Präsenzunterricht für die Schüler. Zuvor hatte schon der Landeselternrat umfänglichen Präsenzunterricht gefordert.

Weitere Informationen Wie startet MV ins neue Schuljahr? Ist es nicht sehr riskant, die Schulen wieder zu öffnen? Wie soll verpasster Schulstoff nachgeholt werden? Müssen Schulanfänger Masken tragen? Antworten finden Sie hier: mehr NDR Info Live-Ticker: Strenge Corona-Regeln für Kreisstadt Heide NDR Info Aufgrund steigender Infektionszahlen werden im schleswig-holsteinischen Heide in Dithmarschen Kontaktbeschränkungen verschärft und Veranstaltungen abgesagt. Mehr Corona-News im Live-Ticker. mehr

CDU-Experte: Weitere Lücken vermeiden

Die täglich garantierten vier Unterrichtsstunden an Grundschulen und fünf an den weiterführenden Schulen seien nicht ehrgeizig genug, sagte CDU-Bildungsexperte Marc Reinhardt. Es müsse Lernstoff nachgeholt werden und es dürften keine weiteren Lücken entstehen. Das gelte besonders für die Abschlussklassen zur Mittleren Reife und die Abiturienten. Linksfraktionschefin Simone Oldenburg nannte das Schulkonzept des Landes "Stückwerk". Die Idee fester Schülergruppen gehe an der Lebenswirklichkeit der Kinder vorbei.

Digitales Lernen als Ergänzung

Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) zufolge können rund 400 der etwa 12.000 Lehrkräfte im kommenden Schuljahr Corona-bedingt nicht vor den Schülern unterrichten. Der Präsenzunterricht soll deshalb durch digitales Lernen ergänzt werden. SPD-Bildungsexperte Andreas Butzki zeigte sich zuversichtlich: Das Land werde bundesweit Vorreiter und Vorbild für den Schulstart sein.

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 30.07.2020 | 07:30 Uhr