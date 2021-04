Stand: 19.04.2021 14:24 Uhr Klein Schmölen: Hund verendet durch Stichverletzungen

In Klein Schmölen bei Dömitz ist in der Nacht zum Sonnabend einen Hund getötet worden. Der an Stichverletzungen verendete Golden Retriever, wurde am Morgen auf dem Grundstück des Eigentümers entdeckt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Man gehe davon aus, dass sich der Vorfall im direkten Umfeld des betreffenden Grundstücks ereignet habe. Ein Tatwerkzeug wurde nicht gefunden. Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. 19.04.2021 14:23