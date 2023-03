Stand: 17.03.2023 11:32 Uhr Klein Helle: Autofahrer fährt in Friedhofsmauer

Ein offenbar betrunkener Autofahrer hat in der Nacht zu Freitag in Klein Helle, westlich von Neubrandenburg, mit seinem Fahrzeug auf rund 15 Metern Länge die Friedhofsmauer beschädigt. Als die Polizei eintraf, sollen zwei Fahrzeuginsassen geflohen sein. Einer kletterte auf einen Garagenkomplex, stürzte jedoch durch das Dach und wurde schließlich schwer verletzt aufgefunden. An dem Auto entstand ein Totalschaden. Auch die Freiwillige Feuerwehr musste anrücken, um auslaufende Betriebsstoffe zu binden.

