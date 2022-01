Kinder auf Demos: Politische Bildung oder Schutzschild? Stand: 10.01.2022 14:34 Uhr Sie tragen Schilder, rufen Parolen und sprechen auf großen Bühnen - nicht erst seit Fridays for Future sind Kinder auf Demonstrationen zu sehen. Auch bei den Versammlungen gegen die Corona-Maßnahmen nehmen viele Eltern ihre Kinder mit.

Psychologen sagen, damit solle Friedlichkeit und Unschuld suggeriert werden: sowohl auf die Inhalte als auch auf das Wesen der entsprechenden Demonstration. Immer öfter gehen Kinder nicht nur mit den Eltern mit, sondern sprechen auch auf der Bühne, wie vergangenen Montag in Stralsund: "Wir finden es auch schade, dass manche Leute die Welt wegen Geld belügen und betrügen und dadurch sehr viele Leute sich impfen", ist zu hören und "dann finden wir es auch noch richtig richtig scheisse, dass sie uns jetzt auch noch mit dem Impfstoff vergiften wollen."

Kinderschutzhilfe: Kinder werden manipuliert

Rainer Becker von der Deutschen Kinderschutzhilfe e.V. schätzt diese Entwicklung sehr kritisch ein: "Hier werden Kinder psychisch manipuliert, die wissen keine Details, die wissen nicht wie umstritten das ist, das vier Milliarden Menschen bereits geimpft worden sind ohne nennenswerte Nebenwirkungen. Das ist Ideologie, die über das Kindeswohl gestellt wird." Er geht sogar noch einen Schritt weiter und schätzt den Auftritt der Kinder bei der Demo als Kindeswohlgefährdung ein.

Die UN-Kinderrechtskonvention besagt in Artikel 15:

Die Vertragsstaaten erkennen das Recht des Kindes an, sich frei mit anderen zusammenzuschließen und sich friedlich zu versammeln.

Es ist Eltern grundsätzlich erlaubt, Kinder mit zu Demonstrationen zu nehmen. Die Kinderschutzhilfe begrüßt dies sogar: Wenn Kinder schon früh mit Meinungs- und Demonstrationsfreiheit in Berührung kommen, dann können sie nach Meinung der Kinderschutzhilfe eher eigenständige Persönlichkeiten werden. Gerade wenn es Themen sind, die sie in Zukunft auch betreffen, so Becker.

Polizei sieht Kinder häufig in der ersten Reihe

Die Gewerkschaft der Polizei appelliert auf NDR-Nachfrage an die Eltern, die mit ihren Kindern auf den Demos unterwegs sind, die Kundgebungen zu verlassen, sobald die Stimmung kippt und es nicht mehr friedlich vor Ort abläuft. Bisher hat die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern aber noch keine Erfahrung gemacht, dass Kinderwagen beispielsweise als Schutzschilder missbraucht wurden. Dennoch beobachten die Beamten auch hier, dass Kinder häufig in erste Reihe gestellt werden und natürlich erschwert das dann auch ein Eingreifen der Beamten vor Ort. Wie viele Kinder aktuell bei den Demos mitlaufen, kann die Polizei nicht schätzen.