Kampf gegen Schwarzarbeit: 14 Durchsuchungen im Norden

In Kogel im Kreis Ludwigslust-Parchim hat einer von insgesamt acht Verdächtigen seinen Wohnsitz. Dort waren Beamte bereits am vergangenen Donnerstag angerückt und hatten die Räume durchsucht. Weitere 13 Durchsuchungen gab es zeitgleich in Hamburg. Schleswig-Holstein und Niedersachsen. Die acht Verdächtigen sollen von 2018 an eine Vielzahl von Arbeitnehmern schwarz beschäftigt haben.

Datenträger sichergestellt

Dazu hätten sie unter anderem Scheinfirmen errichtet und in deren Namen Rechnungen in Höhe von knapp zehn Millionen Euro erstellt. Bei den Durchsuchungen wurden PCs, Tablets und Smarthones beschlagnahmt, die jetzt ausgewertet werden, außerdem Munition, ein Schlagring und knapp 430.000 Euro. Festgenommen wurde zunächst aber niemand.

