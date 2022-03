Inzidenzen auf Höchstwert: MV lockert später Stand: 14.03.2022 13:55 Uhr Die Corona-Regeln in Mecklenburg-Vorpommern werden offenbar bis zum 2. April verlängert. Nach Informationen des NDR teilten Mitglieder der Landesregierung dies in einer Sitzung der Taskforce Tourismus und Wirtschaft mit.

Mecklenburg-Vorpommern wird einige Corona-Regeln länger als bislang verabredet bis zum 2. April beibehalten. Laut Informationen des NDR teilte die Landesregierung dies am Montag der "Taskforce Tourismus und Wirtschaft" mit. Bund und Länder hatten eigentlich vereinbart, dass das verschärfte Infektionsschutzgesetz nur bis zum 19. März gelten soll. Demnach sollen nun in Mecklenburg-Vorpommern unter anderem die 3G-Regel sowie eine Maskenpflicht im Tourismus und in der Gastronomie erhalten bleiben.

Hoteliers und Gastwirte zeigen sich enttäuscht

Der Landesvorsitzende des Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga), Lars Schwarz, zeigte sich enttäuscht über die Entscheidung der Landesregierung, es sei zu befürchten gewesen, dass wegen der hohen Infektionszahlen etwas getan werden muss. "Aber das es gerade wieder unsere Betriebe sind, die wieder einmal nicht von der Testpflicht befreit werden sollen, sondern 3G weiter in unseren Betrieben gilt, dass ärgert mich schon", sagte Schwarz bei NDR MV Live. Der Landesregierung warf Schwarz vor, diese Verlängerungen nur kurzfristig kommuniziert zu haben. Schwarz hofft allerdings, dass das Oster-Geschäft nicht gefährdet ist.

Wegfall für 19. März geplant

Nach der Übereinkunft von Bund und Ländern sollten am 19. März alle tiefgreifenden Schutzmaßnahmen wegfallen: Obergrenzen für Veranstaltungen wird es demnach ebenso nicht mehr geben wie die Pflicht für Arbeitgeber, Homeoffice zu ermöglichen. Die Maskenpflicht im Einzelhandel und in Betrieben wird abgeschafft und sollte auch für Hotels, Restaurants und Geschäfte entfallen. Die Corona-Ampel des Landes, nach der abhängig von der Infektionslage Schutzmaßnahmen reduziert oder erweitert wurden, soll ebenfalls wegfallen.

AUDIO: Corona-Kabinett berät über Lockerungen (1 Min) Corona-Kabinett berät über Lockerungen (1 Min)

Täglich neue Höchststände

Die Landesregierung wollte am Nachmittag zu einer Sondersitzung zusammenkommen, um erneut über die Corona-Lage zu sprechen. Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) hielt im Vorfeld eine Übergangsregelung für möglich. Die Bundesländer entscheiden selbst, was bei ihnen gelten soll. In Mecklenburg-Vorpommern erreicht die Zahl der Neuinfektionen zur Zeit fast täglich neue Höchststände, vor allem Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre stecken sich vermehrt an. Die Landesregierung will also über mögliche Regeln für den Nordosten beraten. Am Dienstag wird es dann Entscheidungen geben auf der Konferenz der Ministerpräsidenten mit Kanzler Olaf Scholz (SPD).

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 14.03.2022 | 06:00 Uhr