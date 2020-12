Hunderte demonstrieren gegen Corona-Maßnahmen Stand: 08.12.2020 09:26 Uhr Mehrere Hundert Menschen haben in mehreren Städten Mecklenburg-Vorpommerns gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. Es gab Gegendemonstrationen. In Stralsund war der frühere AfD-Rechtsaußen Andreas Kalbitz als Redner angekündigt.

In Mecklenburg-Vorpommern haben am Montagabend mehrere Hundert Menschen gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. Gleichzeitig gab es auch Gegendemonstrationen. Nach Polizeiangaben liefen die Proteste friedlich ab. In Rostock und Stralsund gingen jeweils rund 250 Teilnehmer auf die Straße. In Schwerin versammelten sich rund 150 Teilnehmer, in Neubrandenburg 100 und in Waren noch einmal 60 Menschen.

Kalbitz des Landes verwiesen worden

Dazu gab es vor allem bei den größeren Demonstrationen auch Hunderte Gegendemonstranten. Im Fokus der Polizei stand dabei insbesondere das Geschehen in Stralsund. Dort war im Vorfeld der als rechtsextrem geltende ehemalige AfD-Politiker Andreas Kalbitz aus Brandenburg als Redner angekündigt worden. Allerdings verstieß Kalbitz mit seinem Besuch in Vorpommern gegen die aktuelle Corona-Landesverordnung und wurde darum von der Polizei des Landes verwiesen. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Weitere Informationen Corona-News-Ticker: Leopoldina für harten Lockdown Unter anderem empfehlen die Wissenschaftler, die Schulpflicht bereits ab nächster Woche aufzuheben. Mehr Corona-News im Ticker. mehr

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 08.12.2020 | 07:00 Uhr