Stand: 30.08.2019 15:52 Uhr

Hesses neuer A8 löst Debatte über Klimaschutz aus

Stefan Ludmann, NDR 1 Radio MV

Mecklenburg-Vorpommerns Landtagspräsidentin Birgit Hesse (SPD) hat mit ihrer Entscheidung für einen neuen Dienstwagen Kritik ausgelöst. Hesse fährt mit einem zwei Tonnen schweren Audi A8 quattro vor. Der dieselangetriebene Wagen liegt mit knapp 300 PS, seinen 20-Zoll-Reifen und 3 Liter Hubraum beim Ausstoß des klimaschädlichen Kohlendioxids deutlich über dem EU-Grenzwert von 130 Gramm pro Kilometer. Die von der Parlamentschefin bevorzugte Langversion ist noch einmal 13 Zentimeter länger als das Serienmodell. Linke, Grüne und Umweltverbände vermissen ein Signal für mehr Klimaschutz.

Dienstwagen konterkariert Umweltprotest-Sympathien

BUND-Landesgeschäftsführerin Corinna Cwielag erklärte mit Blick auf das tonnenschwere Fahrzeug und den Schadstoffausstoß, bei den Klimaprotesten "Fridays for Future" könne sich Hesse damit nicht sehen lassen. Hesse hatte stets Sympathien für die Umweltziele der Schülerproteste geäußert, die jungen Menschen würden noch "jahrzehntelang ausbaden müssen, was die Erwachsenen von heute tun und vor allem nicht tun", erklärte Hesse beispielsweise im April im Landtag. Damals forderte sie alle auf, "sich an die eigene Nase zu fassen und die eigenen Coffee-To-Go-Mentalitäten zu hinterfragen".

"Schaufahren gegen den Klimaschutz"

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) spricht von einem "Schaufahren gegen den Klimaschutz". Wie glaubhaft Aussagen für den Klimaschutz seien, zeige sich bei der Wahl des Dienstwagens. Wenn die Bemühungen der SPD für den Klimaschutz nicht zu einem reinen Lippenbekenntnis verkommen sollten, dann "sollte Frau Hesse schnellstmöglich auf einen klimafreundlichen Dienstwagen umsteigen", so die Vize-Bundesgeschäftsführerin der DUH, Barbara Metz. Ohnehin könnten die hohen Leistungen des Wagens im Land kaum ausgefahren werden.

Grüne: Umwelt-Aspekte spielen offenbar keine Rolle

Die Grünen-Landesvorsitzende Claudia Schulz erklärte, die Wahl des Dienstwagens sei keine Petitesse. Die Landtagspräsidentin habe eine besondere Vorbild-Wirkung. Hesse hätte auf die Umweltverträglichkeit des Wagens achten müssen. "In Zeiten zahlreicher Klima-Demonstrationen, Feinstaubdebatten und Abgasskandale ist es schlichtweg nicht nachvollziehbar, wieso Umweltaspekte offenbar keine Rolle gespielt haben", so Schulz. Die Wahl des Dienstwagens repräsentiere nicht den Wunsch der Bevölkerung nach Innovation, sondern zeige nur, wie weit sich die politischen Akteure von den Menschen im Land entfernt hätten. Schulz spielt mit der Aussage auf eine Interview-Äußerung Hesses an. Sie hatte dort beklagt, dass "die Politik" sich von den Wählern entfernt habe.

Kritik auch von der Linksfraktion

Auch Linken-Fraktionschefin Simone Oldenburg forderte Hesse auf, auf eine umweltfreundlichere Alternative umzusteigen. Oldenburg fragt sich, warum es so "prahlerisch und umweltschädlich sein muss?". Die Linkspolitikerin geht damit auch auf das Aussehen des Wagens an. Hesses Audi A8, den sie auch privat nutzen kann, ist in navarrablau-metallic lackiert, die glanzvolle äußere Erscheinung mit den schweren Aluminium-Sportfelgen und den extra breiten Reifen hebt sich deutlich von den sonstigen Dienstwagen der Landesregierung ab - die fahren meist im dezenten Schwarz vor.

Umweltaspekte der Dienstwagenflotte unter Beobachtung

Auf Anfrage teilte die Landtagsverwaltung mit, dass man sich seit einiger Zeit mit dem Thema "Umweltauswirkungen der Dienstwagenflotte" befasse. Vor allem der Einsatz von Benzin-Hybrid-Autos sei mit Blick auf CO-2-Einsparungen kritischer zu bewerten, "als dies in der öffentlichen Diskussion geschieht". Die Benzin-Hybriden würden nur "symbolhaft Umweltfreundlichkeit signalisieren". Denn diese Fahrzeuge könnten aus Kosten- und Umweltsicht nur bei Stadtfahrten überzeugen, nicht aber bei den überwiegend zu fahrenden Langstrecken. Ein Sprecher erklärte, man beobachte die Marktentwicklung und suche dabei nach umweltfreundlichen Alternativen. "Schließlich ist sich der Landtag seiner Vorbildwirkung bewusst." Warum die Wahl auf den Audi A8 fiel, blieb offen.

