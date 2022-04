Hansa Rostock will Klassenerhalt perfekt machen Stand: 24.04.2022 08:45 Uhr Am 31. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga bestreitet der FC Hansa Rostock sein vorletztes Auswärtsspiel. Das Team ist zu Gast bei Erzgebirge Aue. Trainer Jens Härtel will dort den Ligaverbleib perfekt machen.

Aufsteiger Hansa Rostock will am Sonntag um 13.30 Uhr mit einem Sieg beim Tabellenvorletzten Erzgebirge Aue auch die letzten Zweifel am Verbleib in der 2. Fußball-Bundesliga beseitigen. "Wir werden alles investieren, um die Marke von 40 Punkten zu knacken", sagte Jens Härtel vor dem Duell der beiden ehemaligen DDR-Oberligisten.

NDR 1 Radio MV berichtet live von dem Spiel. In voller Länge können Sie dieses im Livecenter verfolgen.

Stürmer Breier und Sikan fehlen

Die Rostocker haben vier Spieltage vor dem Saisonende neun Punkte Vorsprung auf Relegationsrang 16, den Dynamo Dresden inne hat. Hansa kann in guter Besetzung antreten. Mittelfeldspieler Lukas Fröde hat die Sperre nach der zehnten Gelben Karte, die ihn am vergangenen Sonntag im Heimspiel gegen Jahn Regensburg (1:1) zum Zuschauen zwang, abgesessen und dürfte wieder in die Startelf rücken.

Die beiden Stürmer Pascal Breier und Danylo Sikan fehlen allerdings beim Spiel gegen Aue. Breier ist an Corona erkrankt, Sikan nach einer Roten Karte für drei Spiele gesperrt.

Weitere Informationen Zweite Liga heute live mit Hansa Rostock und Hannover 96 Ab 13.30 Uhr in der Audio-Vollreportage und im Liveticker: Erzgebirge Aue - Hansa Rostock und SC Paderborn - Hannover 96. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 24.04.2022 | 11:00 Uhr