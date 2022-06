Stand: 18.06.2022 06:58 Uhr Hansa Rostock gewinnt Testspiel in Schwerin

Fußball-Zweitligist Hansa Rostock hat auch sein zweites Testspiel in der Vorbereitung auf die neue Saison gewonnen. Beim Oberliga-Aufsteiger Dynamo Schwerin gewannen die Profis am Freitagabend vor 3.000 Zuschauern souverän mit 6:1 (3:0). Am kommenden Freitag reist Hansa in ein zehntägiges Trainingslager nach Schladming in Österreich. | 18.06.2022 06:32