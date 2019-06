Stand: 01.06.2019 13:09 Uhr

Großbrand bei Rostock verursacht Riesenschaden

Der Brand in eine Produktionshalle im Rostocker Gewerbegebiet Bentwisch hat einen enormen Schaden verursacht. Die Polizei schätzt ihn auf etwa 20 bis 25 Millionen Euro. Das Feuer war am Sonnabendmorgen in einer etwa 100 Meter langen Produktionshalle der Ostseefisch GmbH ausgebrochen. Wegen der starken Rauchentwicklung hatte die Polizei Anwohner aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Betroffen waren unter anderem die Stadtteile Süderholz, Hinrichsdorf, Goorstorf, Dierkow und Toitenwinkel. Die Brandursache ist bislang noch unklar. Verletzte gab es laut Polizei bislang nicht.

Enorme Hitze durch brennendes Fischöl

Im Einsatz sind Feuerwehren aus Bentwisch, Sanitz ,Graal-Müritz, Poppendorf, Blankenhagen, Gelbensande und Klein-Kussevitz. Wie Kreisbrandmeister Maik Tessin NDR1 Radio MV sagte, war ein Eindringen in das Gebäude wegen der enormen Hitze, verursacht durch brennendes Fischöl, nicht möglich. Es waren enorme Mengen Wasser nötig, weil die Einsatzkräfte nur von außen löschen konnten. Seit dem Mittag hat die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle. Das Gebiet unmittelbar um die Halle bleibt vorläufig abgesperrt.

Weiteres Feuer erst am Vorabend

Es ist das zweite Feuer in einer Lager- bzw. Produktionshalle innerhalb von 16 Stunden. Erst am Freitagabend hatte am Osthafen eine Lagerhalle gebrannt. Menschen wurden dabei nicht verletzt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Bislang könne weder ein technischer Defekt, noch Brandstiftung ausgeschlossen werden. Die Höhe des Schadens ist noch unklar.

