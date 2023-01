Grabows beschädigtes Rathaus: In der Altstadt galt ein Böllerverbot Stand: 02.01.2023 14:08 Uhr Polizei und Feuerwehren waren in der Neujahrsnacht landesweit wegen Auseinandersetzungen, Verkehrsunfällen und Bränden im Einsatz. In Grabow (Kreis Ludwiglust-Parchim) wird ermittelt, wer zahlreiche Fensterscheiben am Rathaus durch eine pyrotechnische Explosion zum Bersten gebracht hat.

Die Schäden ziehen sich dort nahezu über die gesamte Fensterfront des nach dem großen Stadtbrand von 1727 neu gebauten Rathauses. Unbekannte hatten offenbar einen Feuerwerkskörper mit erheblicher Sprengkraft am Rathaus gezündet. Anwohner berichteten von einer enormen Druckwelle. An einer Stufe der Sandsteintreppe brach eine Kante ab. Auch eine fast 300 Jahre alte Original-Laterne soll durch die Explosion in der Neujahrsnacht zerstört worden sein.

Insgesamt beläuft sich der Schaden auf mehrere Zehntausend Euro, wie die Grabower Bürgermeisterin Kathleen Bartels (SPD) bei NDR MV Live sagte. Sie sei sofort vom Hausmeister über die Schäden informiert worden. "Wir haben in der Nacht noch Aufräumarbeiten vorgenommen und Scherben aufgekehrt. Am nächsten Morgen waren viele Grabower hier und haben ihr trauriges Rathaus vorgefunden", so Bartels.

Bürgermeisterin: "Da blutet das Herz"

"Da blutet einem das Herz. Wenn man diese massiven Schäden sieht, ist das schon ganz doll bitter" , so die Bürgermeisterin. "Alle Grabower sind erschüttert, dass in unserem beschaulichen Ort so etwas möglich sein kann", sagte ein älterer Herr. "Was mir persönlich sehr wehtut: Oben die Laterne, die ist sehr alt. Das ist unwiederbringlich. Wir hoffen alle, dass die Leute gefasst werden." Die Reparaturen sollen so schnell wie möglich ausgeführt werden. "Wir sind in Abstimmung mit der Versicherung", so Bartels. "Es wird ein Gutachter kommen. Dann werden wir die Aufträge erteilen und dann schnellstmöglich den Zustand wieder herstellen, den wir herstellen können." Aber es werde nicht mehr original sein.

Weitere Informationen 1 Min Grabow: Historisches Rathaus durch Explosion stark beschädigt Auch die originale Eingangstreppe und eine Laterne aus dem Jahr 1727 wurden beschädigt. Der Schaden: rund 30.000 Euro. 1 Min

Belohnung in Höhe von insgesamt 1.000 Euro

Die Polizei hat noch in der Silvesternacht die Ermittlungen aufgenommen, Spuren gesichert und Zeugen befragt. "Wir haben natürlich die Einwohner um Hinweise gebeten. Es waren viele Leute auf dem Marktplatz", so Bartels. Eine Belohnung in Höhe von insgesamt 1.000 Euro wurde für Hinweise ausgelobt, die zur Ergreifung der Täter führen. "Wer Hinweise hat, möge sich bitte melden", so die Bürgermeisterin.

Laut Bartels ist das Böllern in der Grabower Altstadt schon seit Jahren verboten - "weil hier eine so große Brandgefahr ist in unserer historischen Fachwerkstadt." Für ein Böllerverbot ist die Bürgermeisterin dennoch offen. "Ich denke, für Mensch, Umwelt und Tier freut man sich dann vielleicht über öffentliche Feuerwerke - und das spart dann auch ein bisschen Geld."

Böllern ohne Corona-Einschränkungen

Nach zwei Jahreswechseln mit Corona-Maßnahmen feierten die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern diesmal ohne Einschränkungen ins Jahr 2023 hinein - und sie haben ausgiebig geböllert. Landesweit rückte die Polizei zu rund 500 Einsätzen aus. Dies entspreche dem Niveau vor der Corona-Pandemie mit ihren Einschränkungen, hieß es von der Polizei. Rund 40 Menschen wurden beim Abbrennen von Feuerwerk, bei Unfällen oder bei Schlägereien verletzt. Die Einsatzkräfte in den Inspektionsbereichen Stralsund, Anklam und Neubrandenburg verzeichneten in der Silvesternacht rund 200 Einsätze. Wie eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Neubrandenburg mitteilte, mussten die Beamten mehrere Strafanzeigen aufnehmen, unter anderem wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und Körperverletzung.

Viele Einsätze kurz nach dem Jahreswechsel

Vom Polizeipräsidium Rostock hieß es, dass bis Neujahr 5 Uhr morgens rund 300 Notrufe eingegangen seien, die meisten davon in den ersten zwei Stunden nach dem Jahreswechsel. Darüber hinaus gab es in der Silvesternacht insgesamt zwölf Verkehrsunfälle, bei denen zwei Personen schwer und eine Person leicht verletzt wurden. In einigen Fällen war Alkohol im Spiel.

Weitere Informationen Silvester im Norden: Viel Geböller, zwei Tote, zahlreiche Verletzte Feuerwehr und Polizei mussten öfter als in den Vorjahren ausrücken. Die "Feiernden" hinterließen vielerorts ein Meer aus Müll. mehr

Schwerer Brand in Torgelow

Auch die Feuerwehren hatten keine ruhige Nacht. Sie mussten zu mehreren Bränden ausrücken. Bei fünf Fällen bestand der Verdacht der Brandstiftung. Ein folgenschweres Feuer ereignete sich in Torgelow (Landkreis Vorpommern-Greifswald). Dort geriet eine Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Hauses in Brand, nachdem offenbar eine Feuerwerksrakete durch ein angekipptes Fenster in die Wohnung geflogen war. Vier Bewohner mussten wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung in umliegende Krankenhäuser gebracht werden.

Ein weiterer Brand ereignete sich Carpin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte). Nach aktuellen Erkenntnissen fingen ein Carport und ein darunter abgestellter Pkw Feuer. Der geschätzte Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 150.000 Euro. Auch in Storkow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) brannte ein Auto. In Anklam fing der Balkon eines Mehrfamilienhauses Feuer. Der Schaden liegt dort bei rund 50.000 Euro.

Grimmen: Verdächtiger nach Fahrerflucht ermittelt

Polizei und Staatsanwaltschaft in Vorpommern ermitteln gegen einen Autofahrer, der in der Silvesternacht einen Mann in Grimmen angefahren haben und dann geflüchtet sein soll. Laut Polizei wollte der 31-jährige Tatverdächtige den Unfall am Sonntagmorgen als Zusammenstoß mit einem Wildschwein anzeigen. Das Tier sei danach bei Gransebieth (Vorpommern-Rügen) geflüchtet. Den Polizisten in Grimmen sei aber aufgefallen, dass die Beschädigungen im Frontbereich des Autos nicht zu einem solchen Schwarzkittel passten, sondern eher zu dem Zusammenstoß mit dem 25-jährigen Grimmener kurz nach Mitternacht.

Die Beamten ließen den 31-Jährigen in ein Röhrchen pusten, das einen Atemalkoholwert von 0,7 Promille anzeigte. Es werde wegen Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt. Der Fußgänger war beim Feuerwerkzünden kurz nach Mitternacht von dem Auto in Grimmen angefahren worden. Andere Männer, die ebenfalls gerade Knaller zündeten, hatten den Unfall beobachtet und erste Hinweise auf das Fluchtauto gegeben. Der 25-jährige Schwerverletzte aus Grimmen wurde in eine Klinik gebracht.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 02.01.2023 | 13:00 Uhr