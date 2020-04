Stand: 16.04.2020 18:53 Uhr - NDR 1 Radio MV

Jetzt live: Regierung zu Corona-Plänen für MV

Nach der Grundsatzeinigung über die Lockerung der Corona-Schutzmaßnahmen hat am Donnerstag das Landeskabinett über die Umsetzung in Mecklenburg-Vorpommern beraten. Die rot-schwarze Landesregierung will am Abend Details zu den beschlossenen Lockerungen bekannt geben. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat einen sogenannten MV-Plan angekündigt. Basis sind die zwischen Bund und Ländern getroffenen Vereinbarungen. Demnach soll an Kontakt- und Versammlungsverbot festgehalten, das Verkaufsverbot aber teilweise aufgehoben werden.

Live: Kabinett stellt MV-Plan vor Im Anschluss an die außerordentliche Kabinettssitzung (16.4.) ist für etwa 19 Uhr eine Pressekonferenz mit Ministerpräsidentin Schwesig angekündigt, die wir als Livestream anbieten.

Touristisches Einreiseverbot bleibt bestehen

Ministerpräsidentin Schwesig hatte sich am Mittwochabend nach den Gesprächen von Bund und Ländern über die Lockerungen der Corona-Beschränkungen geäußert. Sie begrüßte die begrenzte Öffnung im Einzelhandel ab kommenden Montag bei gleichzeitiger Absicherung durch Hygienemaßnahmen. Das Kontaktverbot und damit die Abstandsregeln bleiben vorerst bis zum 3. Mai bestehen, mindestens bis dahin bleiben auch Cafés und Restaurants geschlossen. Touristen dürfen weiter nicht in Mecklenburg-Vorpommern Urlaub machen.

Schulen ab Ende April teilweise geöffnet

Schon am Sonnabend dürfen hierzulande Baumärkte öffnen, von Montag an dann auch Einzelhandelsgeschäfte, deren Verkaufsfläche nicht mehr als 800 Quadratmeter beträgt. Die Schulen öffnen in Mecklenburg-Vorpommern bereits am 27. April wieder für Schüler ab Klasse 10, später sollen auch jüngere Kinder wieder an die Schulen zurückkehren.

Kitas und Spielplätze bleiben geschlossen

Kitas dagegen bleiben weiter komplett geschlossen - die Notbetreuungsmöglichkeiten sollen aber erweitert werden. Auch dürfen Kinder weiter nicht auf Spielplätze. Die Öffnung von Bibliotheken und Zoos wurde ebenfalls in der Konferenz der Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin für Montag anvisiert - ob dies in Mecklenburg-Vorpommern so umgesetzt wird, muss nun das Kabinett in seiner heutigen Sitzung festlegen.

