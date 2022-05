Gewerkschaft ruft zu Kita-Warnstreiks in Schwerin auf

Stand: 10.05.2022 05:22 Uhr

Im Tarifkonflikt um die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst der Kommunen sind in dieser Woche erstmals Aktionen in Mecklenburg-Vorpommern geplant. Die Gewerkschaft ver.di hat Erzieherinnen und Erzieher in Schwerin für Donnerstag zum Warnstreik aufgerufen.