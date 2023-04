Gewerbegebiet Dummerstorf soll um 70 Hektar wachsen Stand: 11.04.2023 06:10 Uhr Das Gewerbegebiet Dummerstorf am Autobahnkreuz Rostock wird erweitert. Nach dem Sommer sollen Verträge mit weiteren Unternehmen abgeschlossen werden, die sich dort ansiedeln wollen.

Amazon und Norma sind auf knapp 40 Hektar Fläche schon da. Weitere 70 Hektar kauft Dummerstorf jetzt dem Land für 6,9 Millionen Euro ab. Der Landtag hatte dem Verkauf Ende März zugestimmt. Der Kauf solle beim Notar noch vor der Sommerpause abgewickelt werden, sagte Bürgermeister Axel Wiechmann (CDU) zu NDR 1 Radio MV.

Bürgermeister: "Sehr konkrete Vorgespräche"

Anschließend würden die erarbeiteten Bebauungspläne veröffentlicht. Danach könnten Verträge mit Investoren geschlossen werden, so Wiechmann. Er sei bereits in sehr konkreten Vorgesprächen, einige Interessenten würden bereits detailliertere Bodenuntersuchungen vornehmen.

Amazon-Zentrum geht verspätet in Betrieb

Unterdessen baut der Versandhändler Amazon weiter an seinem Logistikzentrum in Dummerstorf. Dieses soll nun erst 2024 teilweise in Betrieb gehen. Ein Unternehmenssprecher bestätigte dem NDR die Verzögerung des offiziellen Starts.

