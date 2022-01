Gedenktag: Mecklenburg-Vorpommern erinnert an den Holocaust Stand: 27.01.2022 11:22 Uhr Mit einer Schweigeminute haben die Mitglieder des Landtags am Donnerstag der Opfer des Holocaust gedacht. Landtagspräsidentin Birgit Hesse (SPD) sagte zu Beginn der Sitzung vor den Abgeordneten: "Auschwitz ist und bleibt die furchtbarste Antithese zu Demokratie und Humanität. Auschwitz steht für ein Menschheitsverbrechen ungekannten und unbegreiflichen Ausmaßes."

Die bittere Gewissheit, wozu Menschen fähig seien, müsse die Menschen heute und in der Zukunft umtreiben und wachhalten. "Denn die mit dem Holocaust im Zusammenhang stehenden Fragen bleiben: Wie konnte all das geschehen? Wie konnte jeder Maßstab für Recht und Unrecht verloren gehen? Wie konnten Mitgefühl und Anstand absterben - wie die Menschlichkeit?"

Den Feinden der Demokratie eine Absage erteilen

Auch Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) rief in einer Mitteilung dazu auf, die Erinnerung wachzuhalten und sie nachfolgenden Generationen weiterzugeben. "Es ist unsere Pflicht, dafür zu sorgen, dass die Opfer - Millionen Juden, Sinti und Roma, Lesben und Schwule, Gegner und Kritiker des Nationalsozialismus - der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft nicht in Vergessenheit geraten. Das sind wir ihnen und ihren Angehörigen schuldig." Schwesig rief auf, heutigen Feinden der Demokratie eine Absage zu erteilen und ihnen entgegenzutreten.

Zahlreiche Veranstaltungen im Land

Zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus finden zahlreiche Veranstaltungen statt. Wie der Paritätische Wohlfahrtsverband mitteilte, haben die Initiatoren der landesweiten Gedenkveranstaltung "Erinnern, Betrauern, Wachrütteln" zu einer Schweigeminute aufgerufen. Auf dem Gebiet des heutigen Mecklenburg-Vorpommern fielen Forschungen zufolge zwischen 1939 und 1945 etwa 2.500 Menschen mit Behinderungen und psychischen Erkrankungen der "NS-Euthanasie" zum Opfer, hieß es. In Ueckermünde wird mit einem sogenannten "Marsch des Lebens" der Opfer des Holocaust gedacht.

Seit 1996 wird in Deutschland der 27. Januar als "Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus" begangen. Am 27. Januar 1945 hatten sowjetische Soldaten das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau befreit.

