Gazprom nimmt Gas-Lieferung über Nord Stream 1 nicht wieder auf Stand: 02.09.2022 18:56 Uhr Durch die Ostseepipeline Nord Stream 1 wird von diesem Sonnabend an anders als angekündigt weiter kein Gas fließen. Das teilte der Staatskonzern Gazprom am Freitag auf dem Online-Nachrichtendienst Telegram mit.

Grund sei ein Ölaustritt in der Kompressorstation Portowaja. Bis zur Beseitigung bleibe der Gasdurchfluss gestoppt. Bereits seit Mittwoch strömte kein Gas mehr durch die Ostseepipeline, die auf deutscher Seite in Lubmin bei Greifswald anlandet. Gazprom zufolge ist das Leck bei den gemeinsam mit Experten von Siemens Energy erledigten Wartungsarbeiten an der Station festgestellt worden. Das ausgetretene Öl sei an mehreren Stellen gefunden worden. Es sei nicht möglich, den sicheren Betrieb der letzten dort noch verbliebenen Gasturbine zu garantieren. Schon in der Vergangenheit sei es zu solchen Ölaustritten gekommen, hieß es.

Bundesnetzagentur: "Technisch nicht nachvollziehbar"

Der russische Staatskonzern Gazprom hatte den Lieferstopp am Mittwoch relativ kurzfristig angekündigt. Demnach musste die einzig noch verbliebene Turbine in der Kompressorstation Portowaja, die der Pipeline vorgelagert ist, gewartet werden. Eigentlich sollten die Lieferungen am Sonnabendmorgen wieder aufgenommen werden. Die Wartungsarbeiten seien technisch nicht nachvollziehbar, hatte der Chef der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, mitgeteilt.

Ostsee-Pipeline auf 20 Prozent gedrosselt

Zuletzt kamen über die Pipeline nur noch etwa 20 Prozent der maximal möglichen Menge. Nach Aussage von Gazprom gibt es auch dafür technische Gründe, was unter anderem die Bundesregierung anzweifelt. Bereits im Juli war die Gaslieferung durch Nord Stream 1 mehrere Tage lang eingestellt worden - damals allerdings wegen alljährlicher Wartungsarbeiten, die die Nord Stream AG als Betreibergesellschaft langfristig angekündigt hatte.

Speicher werden weiter gefüllt

Die Speicherbetreiber rechnen damit, dass auch ohne russisches Gas weiterhin Erdgas in Deutschland eingespeichert werden kann, gegebenenfalls in leicht reduziertem Umfang. Die Speicher waren zuletzt zu über 83 Prozent gefüllt. In den kommenden Tagen dürfte die 85-Prozent-Marke erreicht werden, rund vier Wochen vor dem Stichtag 1. Oktober. Am 1. November sollen die Speicher dann zu mindestens 95 Prozent gefüllt sein.

