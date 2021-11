GEW ruft Lehrer in MV zu Warnstreik auf Stand: 17.11.2021 16:00 Uhr Der Tarifstreit zwischen Gewerkschaften und den Bundesländern geht in die nächste Runde. Für die kommende Woche sind Lehrer in Mecklenburg-Vorpommern zum Warnstreik aufgerufen.

Der Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst der Länder wird in der nächsten Woche auch die Schulen und Hochschulen in Mecklenburg-Vorpommern erreichen. Die Bildungsgewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hat ihre Mitglieder für kommenden Dienstag (23. November) zum Warnstreik aufgerufen.

Unterrichtsausfälle sind möglich

Die zentrale Kundgebung zum Warnstreik soll in Schwerin vor der Staatskanzlei stattfinden. Corona-bedingt werde die GEW allerdings auf Zubringerbusse aus den Regionen verzichten, sagte eine Sprecherin. Stattdessen würden die Streikenden gebeten, dezentral anzureisen. Erwartet werden mehrere hundert Teilnehmer. Parallel dazu planen Lehrkräfte auch Streikaktionen an den Schulen. Dadurch könne es zu Unterrichtsausfällen kommen.

Fünf Prozent mehr Gehalt gefordert

In der aktuellen Tarifrunde fordern die Gewerkschaften fünf Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 150 Euro monatlich. Die Arbeitgeber haben bisher kein Angebot vorgelegt. Die dritte Verhandlungsrunde mit der Tarifgemeinschaft der Länder soll am ersten Advents-Wochenende in Potsdam stattfinden.

