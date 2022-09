Führungswechsel an der Spitze der Marinetechnikschule Parow Stand: 22.09.2022 10:56 Uhr An der Marinetechnikschule Parow übernimmt Sven Janssen am Vormittag das Kommando. In den kommenden drei Jahren ist Janssen nun für rund 600 Mitarbeitende am Standort verantwortlich. An der Schule werden der Nachwuchs und alle Techniker für die Marine ausgebildet.

Sven Janssen folgt auf Oliver Jülke, der das Kommando viereinhalb Jahre innehatte. Während seiner Amtszeit konnte die Schule am Tag der Bundeswehr zeigen, wie vielfältig die Ausbildung in der Bundeswehr sein kann: "Es war für mich eine der herausragendsten Verwendungen in meiner Zeit. Die Arbeit mit den Soldaten und den Mitarbeitern sowie den Gemeinden und der Stadt Stralsund hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich werde definitiv mit einem weinenden Auge das Amt übergeben", so der scheidende Schulkommandeur. Kapitän zur See Jülke freut sich auf einen Einsatz nahe der Heimat in Wilhelmshaven im Marineunterstützungskommando (MUKdo) als stellvertretender Leiter der Abteilungen.

Janssen leitete bereits Lehrgruppe in Parow

Der neue Kommandeur, Kapitän zur See Sven Janssen, war Kommandant von U25 und diente einige Jahre im NATO-Hauptquartier in Mons und Brüssel (Belgien). Auch ist er an der Schule kein "unbeschriebenes Blatt". In den letzten Jahren war Janssen als Abteilungsleiter Operation im Zentrum für Cyber-Operationen eingesetzt. "Ich freue mich ungemein, dass ich mich nicht nur zurück in den Kreis der Marine melden darf, sondern dann auch noch an eine der schönsten Wirkstätten der Marine versetzt werde und eine der anspruchsvollsten Tätigkeiten in Streitkräften ausüben darf: Kommandeur der Alma Mater aller Techniker der Marine und Standortältester für eine herrliche Region."

Jedes Jahr durchlaufen etwa 5.000 Soldaten ihre Ausbildung in Parow. Hier werden alle Techniker der Marine ausgebildet - vom Matrosen bis zum Offizier, von der Grundausbildung bis zum Spezialisten für Bordelektronik oder Waffensysteme. Ohne sie, so Janssen, würde kein Schiff und kein U-Boot fahren und auch kein Hubschrauber fliegen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 22.09.2022 | 11:00 Uhr