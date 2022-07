Früherer Vorsitzender der FDP-Landtagsfraktion gestorben Stand: 09.07.2022 11:36 Uhr Der Vorsitzende der FDP-Fraktion im ersten Nach-Wende-Landtag Mecklenburg-Vorpommern, Walter Goldbeck, ist tot. Er starb Anfang Juli im Alter von 77 Jahren.

Im Alter von 77 Jahren ist Anfang Juli der frühere FDP-Landespolitiker Walter Goldbeck gestorben. Er war Vorsitzender der FDP-Fraktion im ersten Nach-Wende-Landtag Mecklenburg-Vorpommerns und in der damaligen CDU/FDP-Koalition maßgeblich an wichtigen Weichenstellungen für den Aufbau des neuen Bundeslandes beteiligt. Der Generalsekretär der Landes-FDP, David Wulff, sagte, die Liberalen seien dankbar für das, was Goldbeck für das Land geleistet habe.

Befürworter des NDR

Goldbeck war Lehrer an der Polytechnischen Oberschule in Lübz, bevor er 1978 Kultur-Referent der Liberaldemokratischen Partei (LDPD) im Bezirk Schwerin wurde. 1990 gehörte er zum Aufbaustab des neuen Landtags. Als Vorsitzender der vierköpfigen FDP-Landtagsfraktion setzte sich Goldberg dafür ein, dass sich Mecklenburg-Vorpommern 1992 dem NDR-Staatsvertrag anschloss. Die CDU als Koalitionspartner der FDP hatte eine Nordostdeutsche Rundfunkanstalt (NORA) zusammen mit Brandenburg favorisiert, wofür sie im Landtag keine Mehrheit fand. Nachdem die FDP 1994 den Wiedereinzug in den Landtag verpasste, zog sich Walter Goldberg aus der Politik zurück und arbeitete bis zu seinem Ruhestand erneut als Berufsschullehrer.

