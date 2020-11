Stand: 01.11.2020 18:30 Uhr Fragen und Antworten: Tourismus und Besuche in MV

Die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern hat als Reaktion auf die angestiegenen Neu-Infektionen die Corona-Regelungen erneut mit Stichtag 2. November geändert.

Sind Reisen nach Mecklenburg-Vorpommern möglich?

Nein, Reisen in das Land sind untersagt.

Sind Durchreisen durch Mecklenburg-Vorpommern erlaubt?

Ja, die Durchreise durch das Land ist gestattet, durchreisende Personen müssen Mecklenburg-Vorpommern aber auf direktem Weg wieder verlassen.

Können Touristen, die bereits im Land sind, bleiben?

Touristen, die bereits im Land sind, müssen spätestens bis zum 5. November aus Mecklenburg-Vorpommern abreisen. Grundsätzlich dürfen vom 2. November an für den restlichen Monat keine Gäste mehr für touristische Zwecke aufgenommen werden und auch Tagesgäste dürfen nicht mehr einreisen.

Gibt es Ausnahmen für das Einreiseverbot?

Ja, ausgenommen sind Personen mit ihrem Haupt- oder Nebenwohnsitz im Land, Dauercamper, Eigentümer von Grundstücken, Kleingärten im Bundesland oder Bootsbesitzer mit Liegeplatz in Mecklenburg-Vorpommern.

Es gibt aber auch noch andere Ausnahmen. Dazu zählen Menschen, die im Land eine Schule, Kindertageseinrichtung oder Hochschule besuchen, Berufspendler, Jäger mit einem Jagdbezirk im Land und Menschen, die aus medizinischen Gründen einreisen müssen.

Was ist mit Besuchen von Mitgliedern der Kernfamilie?

Besuche von Mitgliedern der Kernfamilie sind erlaubt. Auch Bürgerinnen und Bürger Mecklenburg-Vorpommerns können die Mitglieder ihrer Kernfamilie in einem Risikogebiet besuchen.

Wer gehört zur Kernfamilie?

Zur Kernfamilie gehören Ehegatten, eingetragene Lebenspartner, Lebensgefährten, Kinder, Eltern, Großeltern, Geschwister und Urenkel. Der Besuch bei einem Mitglied der Kernfamilie in Mecklenburg-Vorpommern ist jeweils auch zusammen mit dem Ehegatten, eingetragenen Lebenspartnern und Lebensgefährten möglich.

Können Mecklenburger und Vorpommern in inländische Risikogebiete reisen, ohne sich nach ihrer Rückkehr einer 14-tägigen Quarantäne zu unterziehen?

Ja, das hat die Landesregierung am 22. Oktober ausdrücklich klargestellt. Grundlage sind Änderungen der entsprechenden Landesverordnungen nach einem Beschluss des Oberverwaltungsgerichts in Greifswald. Ausnahmen gelten nur, wenn die Behörden in den Risikogebieten Einschränkungen für auswärtige Bürger erlassen haben. Außerdem gilt die Quarantäne weiterhin, wenn man bei der Rückkehr Krankheitssymptome aufweist.

Wer muss in Quarantäne?

Generell Einreisende aus ausländischen Risikogebieten. Wer aus innerdeutschen Risikogebieten einreist, muss lediglich in Quarantäne, wenn er Symptome der Krankheit zeigt.

Wer trägt die Kosten für den ersten und gegebenenfalls zweiten Corona-Test nach fünf bis sieben Tagen?

Man selbst.

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 01.11.2020 | 17:30 Uhr